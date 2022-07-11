蔣萬安批陳時中「史上第一落跑指揮官」　他酸：誰跑得過你阿祖？

▲衛福部長陳時中。（圖／記者陳煥丞攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨佈局雙北市長選戰，選舉對策委員會10日拍板，台北市建議徵召衛福部長陳時中，而藍營北市首長參選人蔣萬安批評，陳時中是落跑指揮官。對此，台灣基進新聞部副主任陳子瑜表示，此言差矣，蔣介石三次戰爭打到一半落跑，「論中華民國落跑史，有誰比得過蔣介石？」

對於陳時中參選台北市長，蔣萬安指出，陳時中曾說，要帶著榮譽下台，「提醒陳指揮官，如今每日疫情仍有破兩萬確診人數和近百名死亡個案，在這個時間點離開，是落跑，不是榮譽。陳指揮官成為中華民國防疫史上第一位落跑的指揮官，台灣人民將永遠記住這一刻。」

對此，陳子瑜表示，1927年，蔣中正北伐到一半，辭北伐總司令下野。1931年，蔣中正剿匪到一半，辭國民政府主席下野。1949年，蔣中正反共到一半，不行使總統職權下野，「論次數，蔣介石三次；論性質，蔣介石都是戰爭打到一半，影響範圍更大。歷史不好的蔣萬安，罵到自己的阿祖蔣介石。」

陳子瑜指出，蔣介石跟陳時中最重要的差別是，陳時中這兩年多來已經建立起穩定的防疫指揮系統；蔣介石的每一次下野都是天怒人怨被逼下台，「蔣萬安可要好好重讀歷史，才不會想尊蔣，結果變成批蔣，讓深藍更不開心啊。」