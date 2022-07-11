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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文為何「非陳時中不可？」　他公開1原因：真是可笑

記者邱晟軒／綜合報導

中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中10日宣布，代表民進黨競選台北市長，引發各界關注。對此，資深媒體人趙少康質疑，陳時中未提出過市政願景、未當過北市議員或立委，甚至防疫政策還黨同伐異，對雙北大小眼，「小英為什麼一定要他？」

趙少康今（11日）在個人臉書以「陳時中先道歉再參選」為題發文表示，在蔡英文意志主導下，民進黨確定由陳時中出戰台北市長，奇怪的是，陳時中從來沒提出過市政願景，也沒當過北市議員或立委，對台北市政根本一竅不通，甚至防疫政策還黨同伐異對雙北大小眼。

趙少康質疑，小英為什麼一定要他？「其實只是因為陳時中是防疫指揮官，具有全國知名度，這個原因真是可笑，除了小看台北人的智慧，也對陳時中的防疫成績自我感覺良好。」

▲▼民進黨台北市黨部張茂楠就職典禮、衛福部長陳時中。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼陳時中今（11日）出席民進黨台北市黨部張茂楠就職典禮。（圖／記者湯興漢攝）

台灣10日新冠染疫死亡的人數仍高居世界第二，新增確診人數名列全球第5、亞洲第2。對此，趙少康認為，情勢仍嚴峻，但蔡政府眼中卻是「疫情平穩」，為讓陳時中脫身，真是什麼話都說得出來。不過既然蔡英文鐵了心讓陳時中選台北市長，參選又是他的權利，就請陳時中先為防疫不力，造成7千多位同胞病歿，又「烙跑」離開防疫崗位向全民致歉。

趙少康指出，指揮中心在陳時中領軍下，「3+11破口沒有會議記錄」加上「口罩缺、疫苗缺、快篩缺、篩檢醫療量能缺」等落後部署，最終釀成全台7千多人染疫死亡，根據薛承泰教授計算，去年有多達6千人因不明原因超額死亡，我判斷今年會有更多，加起來超過兩萬人，很有可能是確診沒有被驗出來，或是因為醫療資源被大量確診者排擠，原本可以救回的人命卻救不回，難道陳時中不應該在辭去衛福部長投入台北市長選戰前，先為這些冤死的生命向全國人民鞠躬致歉？

趙少康文末呼籲，選舉應該是比好不是比壞，雖然陳時中防疫千瘡百孔，但他既然決定參選台北市長，還是希望陳時中好好選，提出改善北市交通、都更、房價、環境品質、體育設施不足等政策願景，與蔣萬安兄以「牛肉」論高下，提升北市經濟與生活品質，才是市民之福。

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