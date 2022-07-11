中重症+172！15歲女「沒打疫苗」肺炎在加護救治中　青少年累計4死

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增172例中重症，其中有1例是15歲青少女，本身有慢性神經系統疾病，長期住在呼吸治療病房，7/7發燒採檢陽性，之後出現肺炎、氧氣濃度下降和敗血症，目前仍在加護救治中。

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

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醫療應變組副組長羅一鈞說明，該個案長期使用呼吸器，住在呼吸治療病房，沒有打過疫苗，7/7發燒快篩陽性，機構先給予莫納皮拉韋，之後送醫有肺炎、氧氣濃度降低和敗血症，轉入加護病房，使用瑞德西韋等藥物治療，目前仍在加護救治中。

另外，今也新增96人死亡，其中有2例都是20多歲男性，都是在染疫一個月後，在家猝死，緊急送醫後採檢確診。

醫療應變組副組長羅一鈞說明，第一名20多歲男打過三劑疫苗，先天性心臟病，6/6確診，7/7在家發現無心跳呼吸，送醫不治，死因是新冠肺炎確診、自發性腦出血併多重器官衰竭。

另一名則是20多歲男性有外傷顱內出血，長期臥床，有癲癇病史，家屬自述個案6月中曾快篩陽性並未通報，7/8在家無心跳呼吸送醫，送醫PCR採檢確診，死因是心肺衰竭併新冠肺炎。

▲▼7/11今年以來本土病例分析。（圖／指揮中心提供）

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