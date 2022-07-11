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快訊／參選新竹！　高虹安：新竹人值得更好的空氣、環境、水、公共建設

記者杜冠霖／綜合報導

年底九合一大選腳步進逼，除了藍綠外，由台北市長柯文哲領軍的台灣民眾黨也展開佈局作業，除了原先已經確定的桃園市將派出立委賴香伶參戰外，11日民眾黨中央委員會後記者會也宣布，新竹市也將推派現任立委高虹安參選，高虹安表示，科學園區年產值突破1.5兆，新竹市人口只有全國2%，納稅卻佔全國5%，企業營所稅更佔8.3%，「每一個新竹人都值得更好的空氣、環境、水和公共建設！」

高虹安表示，在成為立法委員之前，自己是一個理工人、工程師，有很多朋友在新竹打拼，因為科技產業屬性的關係我經常在新竹，台大畢業後就常常到科技廠房做工業物聯網、大數據、還有一些數位轉型的工作，「一年多前我也更加深入新竹的大街小巷，看到了百工百態，也解決很多新竹市民關心的大小問題，新竹市對我來說是一座蠻特別的城市。」

高虹安指出，全球因為竹科而進步、新竹因為竹科而改變，新竹市還有很多廟宇靜靜守護兩百年，傳統跟科技在這座城市交會了數十年，新竹不僅僅是科技城，更是一個值得大家細看、品味的文化城，「許多人來到新竹市扎根，不論先後順序都成為新竹人，也跟我一樣，我們都是新竹人。」

高虹安表示，科學園區年產值突破1.5兆，新竹市人口只有全國2%，納稅卻佔全國5%，企業營所稅更佔8.3%，努力做事是新竹市民共同的堅持，為了更好的生活在新竹打拼，新竹的孩子值得更好的教育、青年值得更好的住房、長輩值得更好的社福與長照，我們也值得更好的新竹，交通和大眾運輸，每一個新竹人都值得更好的空氣、環境、水和公共建設。

▲▼柯文哲出席民眾黨中央委員會會後記者會。（圖／記者呂佳賢攝）

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