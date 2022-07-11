何時搬到新竹？　高虹安透露已經住快一年：可能外出素顏大家認不出來

記者杜冠霖／台北報導

年底九合一大選腳步進逼，除了藍綠外，由台北市長柯文哲領軍的台灣民眾黨也展開佈局作業，除了原先已經確定的桃園市將派出立委賴香伶參戰外，11日民眾黨中央委員會後記者會也宣布，新竹市也將推派現任立委高虹安參選，對於何時搬到新竹，高虹安表示，自己已經住新竹快一年、戶籍也在新竹，「可能出去買東西、洗頭的時候素顏大家認不出來。」

對於被指過去參選態度模糊不清，高虹安表示，自己人一直在新竹，也沒有猶豫不決，這些都是外界猜測，也用行動證明自己一直在新竹做很多事情，為什麼參選過程當中沒有對外界透露意願跟時程，「是因為就算我想參選，也要經過黨的提名程序、得到黨的祝福，再出來參選才是一件美好的事情。」

高虹安指出，做任何事情就像一個project，按部就班完成，才是比較負責任的作法，並不是外界有誰來嗆聲就改變，如果因為一些外部因素來趕單，對於良率是不好的事情，就算陳時中、林佳龍現在才說要參選，民進黨內部也不會質疑他們是猶豫不決。

對於郭台銘是否支持，郭台銘出國前，我也親自跟他報告參選的決定，他也表達支持，至於會不會請郭董接主委、總幹事，自己也是第一次參選，郭董也不是設戶籍在新竹市，還是會以新竹市民的訴求為主，「不僅要徵求郭董的支持，新竹市民的支持才是現在最重要的事情。」