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宮廟活動合體藍營大咖引熱議　林智堅：要做一個不分藍綠的市長

▲林智堅桃園合體藍營大咖

▲林智堅強調要做一個不分藍綠的市長。（圖／林智堅競選團隊提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2022桃園市長選戰開打，各地宮廟龐大的信眾選票，已成各政黨參選人必爭之地！民進黨桃園市長參選人林智堅11日於市黨部舉行「桃園隊團結挺智堅」記者會，針對媒體詢問日前於中壢慈惠堂活動，和鄭文燦市長一起合體國民黨籍議長邱奕勝、立委呂玉玲表示，「當下有簡短寒暄、互動友善」，強調要做一個不分藍綠的市長。

▲林智堅桃園合體藍營大咖

▲林智堅(右一）戰桃園，於中壢慈惠堂活動合體藍營議長邱奕勝、呂玉玲(左三、二)引熱議。（圖／市府資料照）

不過，議長邱奕勝臉書Po文表示，中壢區慈惠堂慶祝開堂70週年，9日舉辦金母娘娘香火萬里祈福大繞境巡禮活動，他應邀出任慶典委員會主任委員，是很早就排定，且宗教本不分藍綠。活動當天，市長鄭文燦陪同林智堅出席，經安排大家一起合照，未料，被解讀是和綠營友好！

▲林智堅桃園合體藍營大咖

知名網紅「村長」、國民黨市議員詹江村亦於臉書發文指出：邱議長身為慈惠堂主任委員，慈惠堂70周年遶境，由邱議長主持，呂玉玲勢必給議長捧場。議長一直以來都是忠黨愛國，歷年都無怨無悔的為國民黨盡心盡力付出，議長也一直都是支持張善政，只因張善政確診還在隔離中，請大家不要讓綠媒挑撥成功，讓1450帶風向見縫插針！

▲林智堅桃園合體藍營大咖

民進黨桃園市黨部11日舉行「桃園隊團結挺智堅」記者會中，媒體詢問林智 堅9、10日兩天於桃園，展開8處宮廟參香行程，有國民黨的立委、邱議長、地方民意代表都到場，和林互動好，並傳出已有國民黨籍的民意代表、里長說要投給林智堅，請教林的看法？

林智堅表示，中壢慈惠堂的活動中，確實有遇到邱議長、呂玉玲委員，雙方也都有互動、寒暄，當天邱議長和呂委員都相當的友善，他很期待如果有機會，會向更多藍營人士拜訪請益，如獲得市民的認同，要做一個不分藍綠的市長。

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