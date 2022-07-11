「少吃鮭魚」挨轟　陳吉仲：所有的酸言酸語都可以接受

▲陳吉仲說，所有酸言酸語都可以接受 。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

農委會主委陳吉仲日前一句少吃2、3成鮭魚就能解決台灣石斑魚問題，遭網友狠酸何不食肉糜，各界也有不少批評聲浪。陳吉仲今（11日）表示，所有酸言酸語自己都可以接受。

陳吉仲今出席「小農加工成果聯合發表展售會」展前記者會，被問少吃鮭魚後續引發批評，他表示，2、3個月前，知道國際原物料價格高漲，不只玉米、大豆高漲，畜產品價格也上升，小麥價格當然也高漲，麵粉價格增加，當時就呼籲大家多吃一點白米，取代麵食，這是站在消費者角度，更是站在農民角度。

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陳吉仲說，農委會的責任，就是大力推廣優質農漁畜產品給消費者，至於鮭魚部分，一年進口超過2、3萬公噸，且大老遠從挪威等運輸過來，碳足跡非常高，國內有當季的生鮮石斑魚，責任當然就是大力促銷，至於所有的酸言酸語，其實對他來講，都可以接受。

陳吉仲表示，自己的責任是在這時候讓大家知道台灣石斑魚的好、知道台灣白米的好，還是要呼籲踴躍消費國產食品，當開始消費國內農漁畜產品時，其實消費者在增加自己的糧食安全，糧食自給率增加，農漁民更會努力生產，會達到農民、消費者和糧食安全三贏角度。