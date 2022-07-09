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安倍遇刺離世！陳吉仲「PO這張照」感謝對台灣農業支持

▲▼安倍晉三遇刺身亡。（圖／路透）

▲安倍晉三昨天遇刺身亡。（圖／路透）

記者許敏溶／台北報導


日本前首相安倍晉三昨（8日）上午遭近距離槍擊，搶救後不治，享壽67歲，農委會主委陳吉仲在臉書PO出安倍晉三拿著台灣鳳梨的照片，指安倍長期對台日農產交流推進不遺餘力，去年中國暫停我國鳳梨輸入時，安倍更是率先跳出來大力推廣台灣鳳梨，要感謝安倍對台灣農業的支持，也會永遠懷念他。

▲▼陳吉仲在臉書發文感謝安倍晉三對台灣農業支持。（圖／摘自陳吉仲臉書）

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▲陳吉仲在臉書發文感謝安倍晉三對台灣農業支持。（圖／摘自陳吉仲臉書）

日本前首相、日本第一大派閥「安倍派」會長安倍晉三，昨天上午在奈良市進行街頭演講時，遭到開槍襲擊，頸部、左胸中槍，最後因大量失血逝世，享壽67歲，消息震驚國際，蔡英文總統對此感到痛心遺憾，認為台灣失去一位重要摯友，並代表我國政府及人民致以最深切的哀悼。

而農委會主委陳吉仲昨晚也在臉書PO出安倍與台灣鳳梨合照，指安倍前首相昨遭遇槍擊，雖努力祈禱及集氣，很難過的，他還是離我們而去；感念安倍前首相對台日關係的奉獻，會繼續維繫努力建立的友誼，「也願逝者安息，生者如斯。天上人間，我們都會想念您」。

陳吉仲表示，安倍前首相曾是戰後最年輕首相，長期對台日農產交流推進不遺餘力，是台灣在國際上重要的夥伴。去年中國暫停我國鳳梨輸入的時，日本朋友用實際行動支持我國鳳梨，安倍前首相更是率先跳出來大力推廣台灣鳳梨，和鳳梨開心合照的畫面，至今仍深刻的烙印在我們心中。

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