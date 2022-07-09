年省肉鴨3100萬人工授精成本　專家經13個世代選拔「季新鴨」

▲季新鴨公鴨。（圖／畜產試驗所提供）



記者許展溢／台北報導

農委會畜產試驗所育成新品系「季新鴨」，可延長受精持續時間，替代現行母改鴨每3天人工授精一次的頻率至每6天一次，可降低50%的人工授精勞力成本，省下約3100萬元，現已接獲種鴨場申請技轉，預計於族群移轉至民間後，明年即可投入實際生產，可望改善改鴨場勞力成本支出。

畜產試驗所說明，國內肉鴨以土番鴨為最大宗，每年約生產2450萬隻，以公番鴨與母改鴨屬間雜交而得，為確保受精率，每3天即需人工授精且全年無休，屬高度勞力及技術密集生產模式，且頻繁注精易對鴨隻造成緊迫，進而影響生產效率。

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畜產試驗所提到，因此畜產試驗所宜蘭分所研究團隊歷經13個世代選拔，育成每6天人工授精一次的「季新鴨」，目前已可透過「季新鴨系統化生產管理技術」技術移轉至產業應用。

畜產試驗所指出，以國內30萬隻母改鴨的飼養規模計算，每年花費的人工授精成本約6200萬元，如以季新鴨生產，可有效降低人工授精勞力成本50%，節省約3100萬元，其上游種鴨場也可減少一個種鴨品種的檢定與維持費用約600萬元。經實際與產業團體溝通，普遍獲得好評且表達技轉意願。

有鴨農表示，人工授精頻率減少1/2，除降低有形的人工授精直接勞力成本外，更因鴨隻緊迫緩解，可能減少母鴨生殖道發炎衍生的產蛋率及受精率下降，延長鴨隻使用年限，其增進的間接生產效益更是重要關鍵。