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陳吉仲稱「少吃鮭魚改吃石斑」　趙少康轟「真無能」：不斷秀下限

▲農委會主委陳吉仲。（圖／記者許展溢攝）

▲農委會主委陳吉仲。（資料照／記者許展溢攝）

記者蘇晏男／台北報導

中國片面禁止台灣產石斑魚進口，農委會主委陳吉仲7日呼籲國人少吃鮭魚，改吃石斑魚，引起熱議。對此，中廣董事長趙少康8日下午在臉書批評，只會勸吃跟補貼，陳吉仲真是無能。

趙少康8日表示，農產品出口受阻，陳吉仲不是要國軍跟國人多吃，以消化產量，就是花納稅人的錢補貼；面對中國禁止進口台灣石斑魚，陳吉仲竟要國人「少吃鮭魚2、3成，就能解決問題」，不斷秀下限，證明蔡政府對農產品拓銷已經黔驢技窮，完全沒辦法保護農漁民生計。

趙少康說，蔡英文極盡挑釁中國，只為了獲取自己的政治紅利，卻無法承擔起後果。而從釋迦、鳳梨到石斑魚，陳吉仲都只能以「販賣愛國農產品」不變應萬變，用「愛台灣就要買」的情緒勒索，賤賣大家的愛國情操。

趙少康又說，近日中國又驗出白帶魚、竹莢魚、芒果等農漁產品包裝有新冠病毒，有更多農漁民受害，中國這麼做當然很不夠意思，不被國人認同，我們絕對要強烈抗議，但還是要問問陳吉仲跟總統蔡英文，面對中國打壓，身為執政者，除了要國人繼續吞，還能拿出什麼辦法？

趙少康批評，蔡英文已經多次證明自己根本沒辦法抗中保台，而陳吉仲「少吃鮭魚」倡議引來嘲諷後，又把責任推給「是馬英九的ECFA導致台灣誘導性生產」，但蔡英文執政進入第7年，陳吉仲當了3年農委會主委，如果真認為ECFA有問題，怎麼不廢止或解決問題？怎麼還讓石斑魚外銷中國的比例高達99％？動不動搬出「馬維拉」救援的伎倆早就被人民看破，請大官們爭氣點，不要再鬧笑話。

趙少康也嗆，「石斑魚賣不動，陳吉仲就要大家少吃鮭魚，林智堅論文雙抄襲，張景森就要碩班一律免寫論文，什麼問題都解決不了，什麼改革都不推動，有這樣無能的政府，真是國家大不幸」。

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