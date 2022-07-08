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籲「少吃鮭魚救石斑」遭酸　陳吉仲反問網友：不知鮭魚非常貴？

▲▼農委會主委陳吉仲。（圖／記者許展溢攝）

▲農委會主委陳吉仲。（圖／記者許展溢攝）

文／中央社

因應中國暫停輸入台灣石斑，農委會主委陳吉仲呼籲國人少吃鮭魚救石斑，被網友酸何不食肉糜。陳吉仲今天聞訊反問，「他不知道鮭魚每公斤300多元？非常貴。何不吃石斑魚？」

中國以檢出禁藥為由，片面宣布從6月13日起暫停輸入台灣石斑魚。農委會宣布強化內、外銷及加工因應，除了拓展中國以外的外銷市場，內銷已結合全聯等連鎖通路，推出去鱗、去鰓、去內臟，做好三清加工處理的石斑魚，讓民眾買回就能直接烹飪、方便食用。

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陳吉仲近日頻頻以進口鮭魚對比石斑魚，呼籲國人「少吃鮭魚救石斑」。昨天他在Yahoo TV「齊有此理」專訪時重申這項主張，有網友酸他何不食肉糜。

陳吉仲今天受邀出席「2022台北寵物用品展開幕典禮」，接受媒體聯訪，聽聞網友酸言酸語時，不假思索反問：「他（網民）不知道鮭魚每公斤（新台幣）300多元？非常貴！何不吃石斑魚？」

▲▼因應中國片面暫停我國石斑魚輸入,農委會漁業署主辦「寶島鱻魚 鮮美一夏」記者會,尋求打通國內市場與國際通路,積極行銷台灣優質石斑魚,萊爾富及東森購物等國內企業也以實際行動力挺國產水產品。（圖／記者李毓康攝）

▲中國大陸暫停我國石斑魚輸入，農委會努力行銷國內市場。（圖／記者李毓康攝）

他說，去年鮭魚進口到國內市場每公斤200元，今年漲到300多元，吃鮭魚支出會增加，況且每年進口約2萬、3萬公噸鮭魚，其實會產生許多碳足跡、溫室氣體排放，所以才會建議國人不如吃當季的國產石斑魚、虱目魚、台灣鯛、鱸魚等，而且價格合理、品質更有保證。

他重申，農委會會盡力推廣國人食用國產魚、取代一部分進口鮭魚，因為就糧食安全、消費者、產業來說，可達到三贏效果。

留學美國期間，親自為妻子產後坐月子，擅長料理的陳吉仲說，鮭魚煮湯只適合做味噌湯，石斑魚還可以煮薑絲魚湯，美味更勝一籌；對比煎鮭魚片，也有輪切石斑魚片可以煎成魚排；石斑魚有豐富膠質、養顏美容，蛋白質含量也贏過進口鮭魚。

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