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一停就是7年　車主見「繳費金額59萬」：這輩子不開走了！真相曝

▲▼ 。（圖／翻攝自FB爆廢公社二館）

▲原PO貼出繳費機畫面。（圖／翻攝自FB爆廢公社二館）

記者施怡妏／綜合報導

許多停車場收費是以小時計算，依照停車的時間計算費用，時不時會傳出停車費金額相當驚人的狀況，一名車主貼出一張停車繳費機的畫面，竟然已經停了7年之久，費用高達59萬9040元，她笑說「這輩子我都不開出去」。貼文一出，掀起網友討論，「直接買下車位了啦」、「這7年你去哪了？」

女車主在臉書「爆廢公社二館」發文，貼出一張照片，為彰化市某間收費停車場的繳費機螢幕，上頭顯示車主入場時間為「2015年9月10日」，累計停車費金額則是「59萬9040元」。她看到驚人的金額後表示，「這輩子我都不開出去」。

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貼文一出，許多網友傻眼，紛紛吐槽，「你請車廠師傅把車子全部拆掉，零件搬出去再組可能比較便宜」、「車子直接報廢，換新車比較痛快」、「嫁給停車場老闆抵債吧」、「把護欄撞斷會不會比較划算？」

不過，多數網友納悶，為何原PO停了7年，現在才想起來，「停7年了，車還能開嗎」、「停就是7年，還可以發動才厲害」、「可以先問一下，7年前你停車場蓋好了嗎」、「見鬼了！停那麼久，你是地基主對吧」、「停7年又2個月，是7年後突然想到自己有台車子嗎？」

據了解，該名車主只停了2小時，是因為停車場繳費機電腦故障，導致金額錯誤，目前狀況已排除。

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關鍵字：

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