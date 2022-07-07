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社會 社會焦點 保障人權

「男女正中午狂搖」地點曝！引擎蓋背了黑鍋　警曝2關鍵免罰

▲▼ 。（圖／翻攝爆廢公社公開版）

▲情侶疑似在光天化日之下啪啪啪。（圖／翻攝爆廢公社公開版）

記者陳雕文／新北報導

一對情侶7日中午12點多在某停車場展開一場激情四射的「藝術表演」！民眾在遠處直擊活春宮，當場拿出手機錄影，可見男女疑似坐在引擎蓋上，女方在男生上方瘋狂搖晃，民眾PO上臉書笑虧「正中午運動！小心中暑！」據了解，案發地點是在新北板橋藝文中心的停車場，警方再次到場確認男女親密接觸的地方是在長椅而非引擎蓋，且因為2個理由所以免罰。

▲▼情侶。（圖／翻攝自臉書爆廢公社公開版）

▲小情侶的行為引起路過民眾注意，拿出手機錄影。（圖／翻攝自臉書爆廢公社公開版）

一名男網友在臉書《爆廢公社公開版》上傳一段激情畫面，可見一對男女激情上火，頂著豔陽天在引擎蓋上做活塞運動，讓遠處的原PO看光光。該16秒影片迅速瘋傳，由於該處是停車場，兩人完全不顧是公共場所，只見長髮妹子在上方，任由下方的男生抖動身軀，一旁建築物上還標註著「內有車位（前方）20M」，眼尖網友馬上認出，地點是在新北板橋藝文中心。

▲▼藝文中心停車場。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲警方再回藝文中心停車場，小情侶已經離去。（圖／記者陳雕文翻攝）

原PO還說，男女辦事的地方旁邊還有台古董蒸汽火車頭，等於在火車頭旁邊表演火車便當；海山警方表示，稍早有再派員到場，但男女已辦完事並離去；再根據民眾拍攝的影像，警方歸結出2免罰理由：

●第一，若是從《社會秩序維護法》第83條妨害善良風俗來看，「於公共場所或公眾得出入之場所，任意裸體或為放蕩之姿勢，而有妨害善良風俗，不聽勸阻者，可處6千元以下罰鍰」，但是，該對情侶正在「激情四射」時，沒有人上前勸阻，既然沒有先勸阻的動作，警方就不能事後開罰。

●第二，再從刑法第234條《公然猥褻罪》來看，「意圖供人觀覽、公然猥褻之行為者，處1年以下有期徒刑、拘役或3千元以下罰金」。但從原PO的影片來看，原PO當時距離男女愛愛的位置甚遠，無法明確認定為「猥褻行為」。

▲▼藝文中心停車場。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲警方根據現場以及監視器畫面發現，情侶並非如外傳在「引擎蓋上連結」，而是坐在停車場旁的長椅「嬉戲摩擦」。（圖／記者陳雕文翻攝）

後來派出所警員調閱藝文中心監視器發現是一對情侶，兩人坐在停車場旁的長椅「隔著褲子摩擦」，但並沒有更進一步的性愛行為，沒多久兩人就離開了。

影片在臉書引發網友熱烈討論，「現在要這麼刺激嗎」、「啊撕！熱血啊」、「手抖的很嚴重喔」、「這是極限運動嗎」、「哇塞大太陽耶」、「這種事只能中午做，因為早晚會出事」、「史上最懂省錢的情侶」、「應該是地板太燙」、「我都想拿毛巾，遞水給他們了」。

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