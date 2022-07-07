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想做愛就看一下！網銀轉帳1元註記前女友　狂男挽不回舊愛慘了

▲男子用網路銀行轉帳可填寫附註說明的方式，向前女友表達愛意。（示意圖／記者劉昌松翻攝）

記者劉昌松／台北報導

台北邱姓男子去年為了挽回前女友，先是接連幾天，多次網路轉帳1元給前女友，在註記說明欄留言「有你照片」、「想做愛就看一下」，還私自闖入前女友住處的停車場守候，對前女友揚言：「已經買好槍」，要求復合。雖然當時《跟騷法》尚未公告施行，台北地檢署調查後，認為邱男去堵人放話的行為，已經構成《刑法》妨害自由、恐嚇等罪，7日依法提起公訴。

檢警調查，邱男是在2021年2月間，突發奇想，用網路銀行轉帳也能留下註記說明的方式，傳達自己對前女友的思念，但礙於註記欄有字數限制，邱男為了完整表達心意，接連2、3天，多次轉帳1元給前女友，藉此留言「很想你」、「我有你照片」、「想做愛就看一下」等語。

6月間，邱男直接溜進前女友居住的社區停車場至少2次，其中1次沒有遇到前女友，另1次則順利堵到人，當著前女友的面說：「已經買好槍」，還表示晚點就會去拿槍。前女友憤而提告，指控邱男先前轉帳留言暗示握有照片，讓她擔心外流，還涉嫌無故侵入他人住宅、恐嚇危害安全罪。

檢察官調查認為，邱男轉帳留言的內容，並無惡害告知，這部分恐嚇罪嫌不足，但無故闖進社區停車場埋伏，還當面放話已經買好槍的言行，已經觸犯妨害自由、恐嚇等罪嫌。

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