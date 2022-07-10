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兒女都罹癌　母第一反應超催淚！她剃髮拚了「只求多活老媽一天」

▲▼ 。（圖／范春琪提供）

▲范春琪積極抗癌。（圖／范春琪提供）

記者曾筠淇／採訪報導

「只祈求一件事，我只要多活老媽一天就好。」女網友范春琪日前曾在臉書社團「爆廢公社二館」上透露，她和哥哥都罹癌，去年3月哥哥「忘記呼吸」離開人世，雖然走得算安詳，但她仍明白媽媽內心有多難受，因此她至今努力化療，只求能繼續孝順媽媽。貼文曝光後，吸引3.9萬人按讚加油打氣。

范春琪的媽媽42歲時守寡，獨自撫養三個孩子，而在78歲那年，得知大兒子癌末、二女兒肺癌，只有小女兒是健康寶寶。范春琪表示，她就是那個罹患肺癌的二女兒，至於哥哥則在去年3月「忘了呼吸走了」。她說，哥哥走了以後，媽媽就能少擔心一個孩子了，而她現在只求能比媽媽多活一天就好，她要連哥哥的份一起孝順下去。

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現年51歲的范春琪接受《ETtoday新聞雲》採訪時表示，哥哥罹患的是咽喉癌，滿5年的時候發現轉移到肺和骨頭，當時醫師就告訴他們，「大約半年左右就會消失在這世界上」，但哥哥仍積極化療，最後比醫師推算的，多活了一年又8個月。

▲▼ 。（圖／范春琪提供）

▲范春琪分享與家人合照。（圖／范春琪提供）

至於范春琪本人，她透露自己「屬於G2的肺類癌，這是一種罕見疾病，屬於神經內分泌腫瘤（NET）」，她至今仍努力化療，已經治療了2年半的時間。在這段期間，她坦言真的很辛苦，化療的副作用也很可怕，但她的字典裡頭沒有放棄2個字，她始終相信「都能熬過去的，不是嗎？」

提及化療副作用，最明顯的就是落髮，因此范春琪坦言，當她將頭髮剃除時，一開始確實很難接受，也會很在意他人眼光，「女人的頭髮很重要的！」但是到了後來，身旁的人反而誇她光頭比有頭髮漂亮，因此她也就慢慢接受了。

「笑笑的過每一天，這樣旁邊的人才會跟著笑。」范春琪表示，其實得知罹癌的當下，她當然難以置信，但同時又思考著，她天天抽菸、喝酒、熬夜，「不是我該得癌症，不然該是誰？」她反而認為，那些不菸不酒、為孩子下廚的媽媽們，才是最不該罹癌的。

范春琪也說道，其實媽媽得知她和哥哥都罹癌時，第一反應就是「這是她該承受的命嗎？」因此當她身體不舒服時，她還是會「逞強的表現給她看到我很好」，但不會刻意不說，畢竟媽媽也不是笨蛋。

▲▼ 。（圖／范春琪提供）

▲范春琪努力化療，想要孝順媽媽很多年。（圖／范春琪提供）

暖心的是，范春琪罹癌以後，朋友給了她滿滿的關心，支撐她以樂觀的心態面對每一天，「知足，惜福，感恩，是我每天放在心裡的座右銘」。她也透露自己曾看過一篇文章，內容寫道「做一個快樂的人，你的笑容跟快樂是會影響到需要的人～這也是無形的功德無量！」

話鋒一轉，范春琪也透露近況，其實她現在「病情有變，有多處轉移了。」雖然消息令人沮喪，但她卻是正能量的說，「我絕不怯戰」，因為她還要「孝順她老人家（媽媽）很多年」，所以一定會盡全力配合化療。她至今仍積極面對，同時也鼓勵其他癌友，「不要放棄，辛苦是會有代價的！」

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