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女「停車被貼紙條」怒公審鄰居　衝突畫面曝！網一面倒反嗆：找碴

記者閔文昱／綜合報導 

發文公審鄰居卻反被圍剿！一名女網友發文表示，她們家對面經常會有一輛機車停車佔位子，但自己把汽車停在該處後卻反被按了3次電鈴，讓她相當不滿，之後又把機車一起停在同個位子時，又被貼紙條警告，她因此憤而報警處理。文章曝光後，不少網友卻認為，原PO刻意將車子停在別人家門前找碴，紛紛留言砲轟。

一名女網友在臉書社團「爆料公社」發文表示，62號住戶經常會把一台黑色機車停放在39號住戶家門前的位子，而她將汽車停在同處時卻被按了3次電鈴，讓她覺得相當莫名奇妙，近日又看到黑色機車同在該處後，她決定將自己的機車停在一旁，結果就被貼紙條，「車主您好：請移動你的車子，因為我家的車子隨時會回來，謝謝你的配合，39號屋主。」

▲有女網友因停車被貼紙條，憤而發文公審鄰居。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

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▲有女網友因停車被貼紙條，憤而發文公審鄰居。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社，下同）

原PO看到紙條後，當場也報警處理，質疑「公共道路，他人可以停車佔位子？我們卻沒有資格停放機車？還被告知他家外面愛怎麼停就怎麼停！講理說不過，卻被倚老賣老要尊重老人？吃瓜民眾動手推了我老公。」並稱路上交通事故一堆，結果警察還要為這雞毛小事特地跑了2趟。

原PO事後補充，該社區住戶有商討好汽機車都停放在巷弄同一邊，讓大家好進出，但62號住戶因擔心下班回來會沒地方停機車，於是才與39號住戶協商好，將機車停放在39號門口，但這也讓她看不慣，才會將自家的機車也湊上去一起停放，然後「就被貼單了」。

▲有女網友因停車被貼紙條，憤而發文公審鄰居。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

貼文一曝光，馬上就有網友提出質疑，「所以鄰居已經商量好了，本來很和平？就因為妳們自己看不慣就去故意找事情？路是大家的沒錯，但影片我是看不下去，我是建議全部劃紅線，沒有糾紛」、「人家都商量好了，妳很明顯是在找碴」。

另外，也有不少網友砲轟，「你們家沒有地方可以停機車嗎？為什麼要把你家的機車停到39號去？既然沒有違規那是不是大家也都可以把車子停在你們家相對的位置上？將心比心，讀書讀到背後去了」、「坦白說你跟他們只能說半斤八兩！妳家門口不停，停去人家門口用意是？看人家老人好欺負？」、「我覺得阿北根本一句話都不用說，摩托車牽過去停你家門口就好了，雙贏。」

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