陳時中選市長「挨轟落跑指揮官」　律師邏輯打臉：捨不得他走？

▲陳時中。（資料照／記者陳煥丞攝）

記者曾筠淇／綜合報導

民進黨昨（10）日拍板由衛福部長陳時中出戰年底台北市長選戰，結果被藍營批是「落跑指揮官」。對此，律師吳俊達便發文直呼，「無法理解」，既然一堆人覺得陳時中指揮官做得差，現在要離開這個崗位不是更該大聲叫好嗎？現在又捨不得人家走了？

本站報導《民進黨拍板陳時中選北市！ 蔣萬安批：中華民國史上第一個落跑指揮官》、《國民黨美女發言人轟陳時中「落跑」：他個性都可能拍拍屁股走人》，藍營北市首長參選人講萬安批評，「陳指揮官成為中華民國防疫史上第一位落跑的指揮官，台灣人民將永遠記住這一刻。」國民黨發言人柳采薇也批，疫情緩和了嗎？「憑什麼還想帶領一個城市，按照陳時中這種個性，不管在什麼職位上都可能拍拍屁股走人。」

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▲蔣萬安。（資料照／記者崔至雲攝）

對此，律師吳俊達表示，陳時中擔任防疫總指揮官已經很久了，卸任總指揮、離職交棒，並轉換新跑道、參選台北市長，「沒什麼不合理的地方」。他強調，可以不支持陳時中選市長，但指責是「落跑指揮官」是情緒勒索，「更是把『離職』和『參選』兩件事過度混淆」。

「我們都可以不喜歡他參選，拒絕投票給他，但我們實在沒理由把人家硬綁在這個工作上。」吳俊達認為，防疫總指揮官是高壓的工作，沒人有義務一直承擔下去，更何況站在防疫的角度來看，既然一堆人嫌陳時中做不好，那現在不是更該大聲叫好嗎？還是「現在又捨不得他走了？」

吳俊達也忍不住狠酸，如果覺得陳時中選上市長會做得很爛，現在應該更用力支持蔣萬安或黃珊珊，「X！不對啊，很多人根本戶籍不在台北！」而且若真對陳時中的防疫政策不滿，現在也更該用力幫「阿中落跑按讚」，並且期待國民女婿替大家服務，「各位邏輯這麼糟糕如何勝任國民法官？」