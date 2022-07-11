國民黨美女發言人轟陳時中「落跑」：他個性都可能拍拍屁股走人

▲國民黨發言人、台北市議員參選人柳采葳。（圖／記者湯興漢攝）



記者陶本和／台北報導

民進黨10日拍板由衛福部長陳時中出戰年底台北市長選戰，國民黨發言人、台北市議員參選人柳采葳11日提出質疑，現在疫情緩和了嗎？大家安心了嗎？死亡率仍然非常高，下一波變種病毒來勢洶洶，陳時中拍拍屁股走人，憑什麼還想帶領一個城市，按照陳時中這種個性，不管在什麼職位上都可能拍拍屁股走人。

柳采葳表示，記得她在當記者的最後一天訪問陳時中，不斷逼問是不是疫情趨緩就要出來選舉，而陳時中被問到承認說「只要大家安心，就會出來選台北市長」。她反問，請問大家現在安心了嗎？當時陳時中還罵她設下陷阱，「到底什麼陷阱了，如果你自己不要，會不小心講出來嗎？」

柳采葳質疑，現在疫情緩和了嗎？大家安心了嗎？死亡率仍然非常高，下一波變種病毒來勢洶洶，陳時中拍拍屁股走人，「憑什麼還想帶領一個城市，按照陳時中這種個性，不管在什麼職位上都可能拍拍屁股走人。」

柳采葳更爆料，陳時中還跟蔡英文指定，現任衛福部政次薛瑞元接衛福部長，防疫指揮官的位子，原來又是一個小英男孩，還能指定誰來接他的位子，那陳時中想的是什麼？

柳采葳表示，陳時中要的就是他的愛將薛瑞元在指揮中心無時無刻幫他講話，做為台北市選戰的最佳助選員，台北市不需要這樣的烙跑指揮官當市長。