快訊／民眾黨拍板高虹安選新竹　柯文哲讚：最佳市長人選！

記者杜冠霖／綜合報導

年底九合一大選腳步進逼，除了藍綠外，由台北市長柯文哲領軍的台灣民眾黨也展開佈局作業，除了原先已經確定的桃園市將派出立委賴香伶參戰外，11日民眾黨中央委員會後記者會也宣布，新竹市也將推派現任立委高虹安參選，民眾黨黨主席柯文哲表示自己是新竹人，對新竹有特別的感情，「新竹市長一定要有科技的頭腦、企業的精神、善良的本性，更希望能跳脫傳統政治的包袱，最佳市長的人選就是高虹安。」

柯文哲指出，大家都知道我是新竹人、在新竹出生長大，還有很多家人、同學都還住在新竹，一年當中最重要的幾個節日我都在新竹度過，「對於新竹我有特別的感情，希望他好還可以更好，從台灣的長期發展來看，新竹是台灣的科技首都、是科技產業的火車頭，新竹市長一定要有科技的頭腦、企業的精神、善良的本性，更希望能跳脫傳統政治的包袱，帶給新竹新的氣象。」

民眾黨提名高虹安參選新竹市長，柯文哲表示，不僅是自己對故鄉新竹的感情，更是理智的選擇，年輕、學歷高、也經過企業的嚴格考驗，眾所周知，要讓鴻海董事長郭台銘滿意是很困難的，高虹安在立法院的表現也是非常傑出，在youtube看到問政系列表現，都是背後很認真的準備才能被大家看到，當時指派她去民眾黨新竹地區的選民服務，「我從各方面打聽，她做事非常認真、盡心盡力，頗受當地民眾好評。」

柯文哲指出，就個人觀察，高虹安非常認真，認真是一種文化，高虹安屢次被評價為最優秀立委，這兩年因為疫情關係，她在立院對防疫工作的問政內容，也讓大家更信任她的能力，新竹是台灣的科技首都、科技產業的火車頭，最佳市長的人選就是高虹安。