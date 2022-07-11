LIVE／指揮官→市長參選人　陳時中向衛福部告假出席「首場選舉行程」

記者袁茵／台北報導

距離2022九合一選舉剩下不到5個月，民進黨遲未公布的雙北市長人選，終於在10日選對會拍板通過，建議徵召衛福部長陳時中參戰台北市長，而陳時中也隨即開砲「台北市城市發展停滯太久」，引發外界熱議。而陳時中參選台北市長後首次公開行程，便是到民進黨台北市黨部主委張茂楠就職典禮，由《東森新媒體ETtoday》全程直播。

各政黨積極佈局縣市長人選，民進黨剩下台北市、新北市遲遲沒有公布「母雞」名單，引發「小雞」議員與參選人等焦慮；而民進黨10日下午召開選對會，並拍板通過建議徵召衛福部長陳時中選台北、無任所大使林佳龍選新北。

而選對會決議出爐後，陳時中火速成立粉絲專頁，一小時就累積近萬人按讚，而他也成立媒體聯絡群組，發出聲明「責任來，我就扛。防疫是這樣，選舉也是這樣。」並強調台北是自己的家，「我生在這裡、長在這裡，也住在這裡，我對台北市有深厚的感情，我有期待、我有想法，也知道這個城市的發展已經停滯太久。」

陳時中參選台北市長後，11日上午約9時20分左右以衛福部長身份，與行政院長蘇貞昌一同抵達前日本首相安倍晉三追悼會現場；而陳時中也於同天下午請假，預計下午2時50分出席公開的首場選舉行程，參與民進黨台北市黨部第19屆主委張茂楠、評召林萬賀暨執評委就職典禮。

▼衛福部長、民進黨台北市長參選人陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）