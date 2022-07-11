善耕365／一場跨越時間距離的音樂會　疫情下300小朋友雲端獻唱

▲台南玉山國小小朋友們錄製線上音樂節影片。

圖、文／善耕365

「來聽我唱 善耕365公益音樂節」於今年六月展開線上音樂節，每周發布線上演唱音樂節影片，9所來自台灣各地偏鄉學校的孩子們，在線上大聲熱唱，精彩演出感動許多網友。



善耕365原定於4/10帶所有孩子到台北市舉辦實體音樂節，不料在舉辦的前一週，遇上疫情爆發而緊急取消。為了不讓孩子們辛苦練唱一年準備的成果落空，善耕365立即展開線上音樂節特別企劃，環島拍攝各間學校演出，讓原本沒辦法親臨音樂節現場的民眾，現在也能透過網路聽見！ 頭份國中同學表示：「改成線上也很讚啊！大家就能不限時間地點，在線上欣賞到演出。」

錄製線上音樂節過程中，儘管台下沒有觀眾，孩子們從著裝到正式演唱都不馬虎，在雲端的舞台，用一首又一首的歌曲寫下不一樣的青春回憶，也在疫情期間用美聲，洗滌螢幕前大家的心靈。此外，這次更找來拿下UBA冠軍二連霸的政大雄鷹球員，隔空合唱，幫小朋友圓夢。

▲政大雄鷹球員與南投永昌富山國小小朋友隔空合唱《小星星》。

善耕365音樂計畫秉持著「不挑學生」、「不比賽」的精神，相信音樂不在崇高的殿堂裡，而是在每個人的心中！ 每個孩子都是閃耀的星星！如同熱血指揮老師所說：「善耕365音樂計畫，是一點一滴累積的過程，透過唱歌，給孩子們更多的視野，想像、信心與期待！也能擁有不一樣的體驗。」

善耕365音樂計畫期待用音樂與眾人相遇， 2022來聽我唱！全曲上線：https://reurl.cc/Rr56n6，歡迎大家線上聆聽給予這些孩子們鼓勵！