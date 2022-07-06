率先響應台南市「登月計畫」　邱創煥基金會捐5千包東森衛生棉

▲邱創煥文教基金會董事長邱佩琳(左)率先拋磚引玉捐贈5千多包衛生棉，由台南市長黃偉哲代表「登月計畫」受贈。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者林璟倩／台南報導

衛生棉是女性生理期所需的日常必需品，卻是家庭經濟狀況不佳族群難以負擔的隱性需求，近期在台南市長黃偉哲大力推動下，台南市政府獨步全台首創「登月計畫」，希望兼顧隱私及需求為前提，透過社工、學校協力發送給弱勢家戶女性及女學生，計畫首波由邱創煥文教基金會拋磚引玉捐助5千多包東森衛生棉，今(7/6)於台南市政府舉辦受贈儀式。邱創煥文教基金會董事長邱佩琳表示，期盼更多企業加入接力捐贈，共同終結月經貧窮。

▲邱創煥文教基金會率先捐出5,778包東森衛生棉，預計幫助2,889名女性。

所謂「月經貧窮」意指因經濟貧窮導致生理女性無力負擔生理用品之費用，或因家庭貧窮，造成發育期的孩子無人引導該如何面對初潮與身體變化，長期導致身心健康受到負面影響。

有鑑於面對「月經貧窮」是必要的長期關懷，同時也是推動社會進步、提倡性平意識重要的一環。台南市是全台第一個使用公費購置衛生用品、提供給弱勢家庭的縣市，如今透過民間團體加入認購「登月計畫」所需的衛生棉，初步試辦為期一年、以一季為單位發送，由邱創煥文教基金會擔任第一波捐助單位，預計贊助2,889名受助家戶女性及女學生3個月，每人每月1包，共計5,778包衛生棉，經費達73萬餘元。

▲台南市長黃偉哲致贈感謝狀予邱創煥文教基金會董事長邱佩琳。

台南市長黃偉哲表示：「月經是女孩子一生必經的過程，但是對偏鄉、資訊落差甚至社經有困難的偏鄉家庭而言，可能難以供應生理用品，因此透過「登月計畫」希望幫助偏鄉女孩終結月經貧窮，感謝邱創煥文教基金會董事長邱佩琳，登高一呼就讓許多企業一同響應幫助台南偏鄉經濟弱勢的孩子」。

邱創煥文教基金會董事長暨東森新媒體執行董事邱佩琳說明：「先前《ETtoday新聞雲》專訪台南市長黃偉哲，聽他在分享台南願景時談到登月計畫覺得非常感動，我自己也是女性，因此對生理期有共感，認為市長能夠用這樣的心意去幫助所有需要幫助的女生是很不容易的，這也是超越各縣市、接軌國際的良好計畫，因此我願意第一個來響應，而東森購物就有很好的衛生棉，因此我也分享讓企業界的好朋友知道這項需求，而大家都願意和市長一起做公益，這是一個可以延續、讓大家感受到市長的德政，又讓企業可以共同參與得很好的計劃」。

▲台南市提出登月計畫是全台第一個關注月經貧窮議題的縣市。

「邱創煥文教基金會」多年來提供獎助學金幫助也鼓勵清寒弱勢的孩子們，努力向上，邱佩琳延續父親生前長期助人的精神，持續發送優秀學生清寒獎助學金，未來也擴大關懷層面幫助更多人。邱佩琳表示，已有許多企業私下表達有意願一起加入捐贈行列，目前確定將由信義房屋來接棒捐贈第二波，期待有機會像冰桶挑戰一樣，一棒接一棒由更多人共同關懷女性需求，終結月經貧窮。