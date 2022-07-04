27萬元教案獎金等你來爭取　灃食食育教師大賽報名進入倒數

圖、文／灃食教育基金會提供

飲食教育也能融入日常學習中。灃食公益飲食文化教育基金會舉辦第二屆「灃食SUPER食育教師大賽」，邀請校園最前線教育工作者提出創新食育教案，讓學童對飲食文化產生學習興趣；報名時間至7月15日，總獎金27萬元待各界創意教師爭取。

上屆食育教師大賽募集許多創意教案，例如運用國語課本「辦桌」課文設計相關食育活動，助都會區學童了解台灣傳統宴席；也有自然科學教師帶學童手洗愛玉，進行各種變因實驗觀察愛玉的凝結狀態。各種學科皆能讓學童耳濡目染，了解飲食的重要性。

本屆賽事以「校園午餐、飲食文化、在地食農、環境永續」為徵件主題，分為幼兒園組及國小組，參賽教師需以幼兒園、國小學生為教學對象，並與「營養5餐飲食資源網」（https://www.dietpedia.fullfoods.org/）提供的教學資源結合，設計6～8節不限領域、科目的食育創意教案。

參賽教師可個人報名或組隊報名，榮獲金牌肯定者可得5萬元獎金，而入選決賽也可獲得至少5千元獎勵。今年更首度增設特別獎，鼓勵食育教案設計融入原住民族、客家或新住民等文化元素，幫助學童認識及了解、進而尊重多元文化。

灃食公益飲食文化教育基金會秉持頂新和德基金捐助人代表魏應充理念，致力協助學童培養飲食文化素養。「灃食SUPER食育教師大賽」不只激勵教師發想飲食教育創意教案，也藉此激發孩子探討食物與自然、文化、社會的連結與反思，報名時間倒數兩週，更多資訊請見https://www.fullfoods.org/2022super/