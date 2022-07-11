1780億存款「被消失」！河南3千儲戶抗議維權　爆警民流血衝突

▲數千名河南村鎮銀行儲戶鄭州維權。（圖／翻攝自推特）

記者鄭思楠／綜合報導

河南上月傳出有多間村鎮銀行先後「爆雷」，幾十萬儲戶（存款人）的近400億元人民幣（新台幣約近1780億元）被騙取，當時官方更利用防疫手段限制銀行儲戶自由出行，將儲戶的健康碼變成「紅碼」。在事件持續發酵之際，10日網上傳出有近3000名儲戶到鄭州維權，卻遭到警方與不明人士圍困，警民爆發流血衝突。

網傳圖片顯示，大批銀行儲戶10日清晨5時許到鄭州中國人民銀行鄭州支行外維權，當中有兒童與殘障人士。儲戶們手持的標語橫幅寫著「反對權力任性，反對河南省政府聯合黑社會暴力毆打儲戶」、「反對河南政府腐敗、暴力，40萬儲戶在河南破滅了中國夢」、「反對省委樓陽生掩耳盜鈴的三零政策：零上訪零事故零案件」。

據網上流傳的現場影片顯示，官方當時在現場加派警力，除了在大派警員在旁，更有一批「白衣人」築成人鏈。

銀行儲戶被警察圍困後，雙方發生流血衝突，多人爭相走避，有白衣人手持「腋下拐杖」揮向維權人士。還有多名白衣人將一名男子暴力拉走，期間有人起腳踢向該名男子。此外，網上也傳出維權人士受傷的照片，有人眼睛受傷紅腫流血。

事件在網上引起熱議，甚至有人直言是黑社會行為、「土匪」。目前，微博上的「#河南人民銀行門口數千名儲戶被圍困#」相關話題已被刪除。

由4月中開始，河南、安徽等地多家村鎮銀行相繼爆出客戶存款「被失蹤」事件，包括本次涉及最多「被失蹤」存款的4家村鎮銀行，引發存戶維權行動以及社會輿論的關注。數千人想前往河南取存款維權，卻被「天降紅碼」無法出行。隨後銀保監會表示，河南等地個別村鎮銀行線上交易系統被河南新財富集團操控和利用，取款難的原因也逐漸明確，接近400億的金融大騙局徹底爆發。

根據中國現行的先刑事後民事的原則，現在存戶如果想要拿到錢，需要等刑事案件走完偵查、起訴、審判的整個流程，最後由法院作出刑事判決書並生效後，才能確定受害者的具體人數、金額，統一由責任方賠償。因此，存戶們想要追回存款，估計需要經歷一段曠日持久的馬拉松訴訟。