4000年前古人有多高？考古研究顯示「女性168公分」驚呆眾人

▲研究顥示，4000多年前古人的身高和現代人差不多。（示意圖／CFP）

實習記者林郁婷／綜合報導

4000年前的人類有多高？一般人可能會認為，古代人營養不良，身高一定比現代人矮很多，不過根據最新的考古研究發現，4000多年前的古人在飲食上確實攝取不夠營養，但其身高仍然和現代人差不多。龍山時期的女性最高為168公分，男性最高則是175公分，到了二里頭時期男女都略為下降，女性155公分、男性170公分左右。

根據《頂端新聞》報導，2022夏文化論壇於25日在河南禹州舉行，齊聚許多考古研究頹隊與學者，分享對於夏文化的最新研究成果，其中河南省文物考古研究院的孫蕾指出，從骨骼病理與創傷的研究分析中發現，龍山到二里頭時期（約為新石器時代晚期到青銅器時代早期）多數未成年人的飲食中，可能長期缺乏肉食，甚至也無法充分攝取植物性食物，因此常因抵抗力差而罹患化膿性腦膜炎。

▲龍山時期女性最高身高可達168公分，男性則達175公分。（圖／翻攝自微博／考古小隊長）



雖然當時人類攝取的營養不足，但男女性平均身高仍和現代人不相上下，以龍山時期為例，女性身高最高為168公分左右，男性則是175公分左右，不過到了二里頭時期略為下降，女性最高只到155公分左右，男性最高則在170公分左右。

孫蕾表示，研究顯示這些人骨的牙齒大多出現生前脫落、蛀牙、牙釉質發育不全和牙結石等問題，原因可能和飲食中含有大量碳水化合物有關，加上不注意口腔衛生，而且在當時，女性攝取的量普遍較男性多，除此之外，部分人類的骨骼上還發現了退化性關節炎、薛門氏節點（一種常見於胸腰椎的病變）和跪踞面，代表當時的人習慣跪坐，並且從事高強度的勞動行為。

▲當時的人普遍都有牙齒和關節不好的問題。（圖／翻攝自微博／考古小隊長）