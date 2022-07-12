河南3千儲戶維權被暴打！影片遭全網刪除　民眾湧美使館微博求助





▲數千名河南村鎮銀行儲戶鄭州維權。（圖／翻攝自推特）

大陸中心／綜合報導

河南上月傳出有多間村鎮銀行先後「爆雷」，幾十萬儲戶（存款人）的近400億元人民幣（新台幣約近1780億元）被消失，10日網上傳出有近3000名儲戶到鄭州維權，卻遭到警方與不明人士圍困，警民爆發流血衝突。儲戶求助無門之下，轉向美國駐中國大使館的微博留言請求幫忙。

據悉，由4月中開始，河南、安徽等地多家村鎮銀行相繼爆出客戶存款「被消失」事件，包括本次涉及最多「被消失」存款的4家村鎮銀行，引發儲戶維權行動以及社會輿論的關注。數千人想前往河南取存款維權，卻被「天降紅碼」無法出行。隨後銀保監會表示，河南等地個別村鎮銀行線上交易系統被河南新財富集團操控和利用，取款難的原因也逐漸明確，接近400億的金融大騙局徹底爆發。

受害儲戶近日在美國駐中國大使館的微博下留言，憤怒且無助的他們希望獲得外國媒體的關注，「麻煩關注一下河南事件」，「人民的眼睛是雪亮的，河南的儲戶備受關愛，大家最終想到的是美麗國」，「但凡有一個中國媒體敢報導，哪怕粉飾幾句呢，都不至於跑這兒下面叫苦，新聞講究的就是時效性，而且正需要官媒引導，有些人別想洗地，反正這兒出了事就想捂嘴」，「中國現在需要你們，河南鄭州打人事件」。

但也有網友在留言區狂酸這些留言，「被社會主義鐵拳砸了知道找警察了」、「不會有人再來幫我們了…，忍著吧！這都是自己作的」、「我就問問評論區的河南同胞們：為什麼不去俄羅斯大使館評論區下留言呢？」

▲網友到美國駐華使館微博留言求助。（圖／翻攝自推特）

此前，網上10日傳出有近3000名儲戶到鄭州維權，卻遭到警方與不明人士圍困，警民爆發流血衝突。網傳圖片顯示，大批銀行儲戶10日清晨5時許到鄭州中國人民銀行鄭州支行外維權，當中有兒童與殘障人士。儲戶們手持的標語橫幅寫著「反對權力任性，反對河南省政府聯合黑社會暴力毆打儲戶」、「反對河南政府腐敗、暴力，40萬儲戶在河南破滅了中國夢」、「反對省委樓陽生掩耳盜鈴的三零政策：零上訪零事故零案件」。

據網上流傳的現場影片顯示，官方當時在現場加派警力，除了在大派警員在旁，更有一批「白衣人」築成人鏈。銀行儲戶被警察圍困後，雙方發生流血衝突，多人爭相走避，有白衣人手持「腋下拐杖」揮向維權人士。還有多名白衣人將一名男子暴力拉走，期間有人起腳踢向該名男子。此外，網上也傳出維權人士受傷的照片，有人眼睛受傷紅腫流血。

事件在網上引起熱議，甚至有人直言是黑社會行為、「土匪」。目前，微博上的「#河南人民銀行門口數千名儲戶被圍困#」相關話題已被刪除。