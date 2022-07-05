18歲清寒妹剛考上名校…遭殘殺「腦袋爆血洞」丟洞穴　兇手身分曝

▲女孩遭棄屍在此處。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

河南省洛陽市新安縣八陡山村一名18歲馮姓女高中畢業生1日被人殺害。受害女孩的父親表示，女兒高考考了601分，遇害前已填報好志願，第一志願是鄭州大學。死者父母表示，事發當天下午，母親回到家時，發現女孩不在家，便出門尋找女兒，隨後在一處廢棄洞中發現了女兒的遺體。

據《紅星新聞》報導，4日，死者父親表示，案發當日下午5點多，妻子回到家中，發現家裡的屋門敞開，女兒不在家，手機、電腦和報考資料都扔在床上，感覺不對便出門尋找女兒，大約1小時後，就在一處廢棄洞中發現了女兒的遺體。

母親痛苦表示，找到女兒的遺體時，女兒的身上蓋著塑膠布，頭上有血洞。當天，她在尋找女兒的路途中，遇到大約8歲的侄子表示，曾看見馮女和同村某男子在案發現場附近一起幹農活。於是，她前往該男子家中詢問。當時，男子表示不知道馮女在哪裡。可案發後，該男子被警方帶走。

新安縣磁澗鎮八陡山村一名村民透露，警方帶走了一名疑似犯罪嫌疑人的同村村民。被警方帶走的村民身患殘疾，沒有成家，經濟條件較差。

7月4日晚，警方發布警情通報稱，2022年7月1日，該縣發生一起命案。接報後，市、縣兩級公安機關迅速開展偵查。當天將犯罪嫌疑人馮某民（男，51歲）抓獲，其對殺害馮某月（女，18歲）的犯罪事實供認不諱。目前，犯罪嫌疑人馮某民已被刑事拘留，檢察院、法院已提前介入，確保案件依法快速辦理。

此前，據《封面新聞》報導，犯罪嫌疑人闖入家中，將她拖入廢棄洞口殺害後逃回自家，作案手段極其殘忍，死者及家人與作案者無冤無仇。

小偉（化名）是死者的同班同學。小偉表示，在他印象中，馮女樂觀、開朗、大方，愛笑，她平時學習很努力，常常學習到很晚。4日凌晨，小偉通過同學才得知馮女的遭遇，「就是那種非常不敢相信的感覺，接著就是煩躁，然後再也睡不著了。」