儲戶抗爭升級！河南、安徽蚌埠「緊急墊付小額儲戶」止民怨

記者鄭思楠／綜合報導

河南傳出有多間村鎮銀行「爆雷」，大陸40萬存戶的近400億元人民幣（月新台幣1780萬元）被騙取，3千多位存戶10日在中國人民銀行鄭州支行維權，結果遭警方圍困，雙方爆發流血衝突。11日晚間，河南、安徽蚌埠相關部門相繼發布公告稱，對相關村鎮銀行帳外業務客戶本金分類分批開展先行墊付工作。

▲數千名河南村鎮銀行儲戶鄭州維權。（圖／翻攝自微博）

河南銀保監局、河南省地方金融監管局周一（11日）晚發布公告，根據案件查辦和資金資產追繳情況，經研究，對禹州新民生村鎮銀行、上蔡惠民村鎮銀行、柘城黃淮村鎮銀行、開封新東方村鎮銀行帳外業務客戶本金分類分批展開先行墊付工作。2022年7月15日開始首批墊付，墊付對象為單家機構單人合併金額5萬元（人民幣，下同）以下的客戶。單家機構單人合併金額5萬元以上的，陸續墊付，墊付安排另行公告。

據公告，資金墊付後，若發現客戶存在額外渠道獲取高息或違法違規行為，保留追繳墊付資金的權力。對於額外渠道獲取高息或涉嫌違法和犯罪的資金，暫不墊付。

公告稱，墊付工作由河南省農村信用社聯合社代理組織實施。可以登錄微信小程式「村行墊付」辦理（微信小程式將於2022年7月15日上午9時啟用）。

另外，據《澎湃新聞》，7月11日深夜，安徽省蚌埠銀保監分局、蚌埠市地方金融監管局也發布公告稱，根據案件查辦和資金資產追繳情況，經研究，對固鎮新淮河村鎮銀行帳外業務客戶本金分類分批開展先行墊付工作。公告稱，7月15日開始首批墊付，墊付對象為單人合併金額5萬元（含）以下的客戶。單人合併金額5萬元以上的，陸續墊付，墊付安排另行公告。

河南許昌巿警方早前通報，日前再拘捕一批村鎮銀行案的疑犯，依法查封、扣押、凍結一批涉案資金、資產。通報指出，2011年以來，以疑犯呂奕為首的犯罪團夥通過河南新財富集團等公司，以關聯持股、交叉持股、增資擴股以及操控銀行高層等手段，控制禹州新民生等多間村鎮銀行，利用第三方網路金融平台和該犯罪團夥設立的君正智達科技有限公司開發的自營平台，及一批資金掮客進行攬儲和推銷金融產品，以虛假貸款等方式非法轉移資金，專門設立宸鈺信息技術有限公司刪改數據、屏蔽瞞報。