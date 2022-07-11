快訊／游錫堃悼安倍晉三　「你答應到立院演講的約定無法實現了」

▲游錫堃於日台交流協會悼念安倍晉三。（圖／記者屠惠剛攝）

記者羅婉庭／新北報導

日本前首相安倍晉三遇刺身亡，台日交流協會今（11）日舉行追悼會，政治人物紛紛到場致哀。立法院長游錫堃於會後受訪時表示，安倍晉三曾答應要到立法院演講，但因為疫情及選舉而不斷延期，沒想到這個約定卻因這樣的不幸而無法實現。

游錫堃進入追悼會會場向安倍晉三遺像獻花致敬後，於追思卡寫道「高瞻遠矚，永垂國際青史」。游於會後受訪時表示，對於安倍的逝世感到很震驚與難過，畢竟曾經與他多次見面，且每次見面都受到他非常隆重的接待，甚至會進到他的辦公室。

游錫堃說，台灣於2000年到2008之間，民進黨執政是朝小野大，每次友誼性的訪問，安倍都非常慎重的接待，令人感念，尤其他曾答應要到立院演講，因為疫情、選舉而拖延，「沒想到我們的約卻因為這樣的不幸而無法實現」。

到場的政治人物分別於追思卡上留言，包括總統蔡英文寫下「台灣永遠的好朋友，感謝您對台日友誼及世界民主、自由、人上、和平的貢獻。」衛福部長陳時中則寫「珍貴且敬佩的朋友，我們永遠心存感謝」，但「存」字寫錯，塗改失敗，工作人員趕緊送上一張空白的，讓陳時中整張重寫。另外，蘇貞昌也寫道「安倍前首相，感念力挺台灣，促進台日友好，台灣人的好朋友」。