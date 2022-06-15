游錫堃指「雲峰飛彈」能打到北京　國台辦：必將加速滅亡

▲立法院長游錫堃受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡儀潔／北京報導

立法院長游錫堃日前表示，台灣研發的「雲峰飛彈」可以打到北京，而且現在已經量產。對此，國台辦今（15）日回應稱，「如果膽敢以卵擊石，必將加速滅亡。」

國台辦發言人馬曉光表示，中國有句古訓，「天欲其亡，必令其狂」；游錫堃這類「台獨」頑固分子的狂言囈語，再次暴露了他們喪心病狂的本質，「如果膽敢以卵擊石，必將加速滅亡。」

另外，大陸日前表示，台灣海峽不是「國際水域」，民進黨予以否認，稱「台灣海峽就是國際海域」。馬曉光回應稱，外交部日前已代表中國中央人民政府表明瞭我們的態度；民進黨當局配合外部勢力炒作，完全是基於「台獨」分裂圖謀，損害兩岸同胞利益，出賣中華民族利益，令人不齒。

▲國台辦發言人馬曉光。（圖／視覺中國）

大陸國防部長魏鳳和日前強調，如果有人膽敢把台灣分裂出去，解放軍一定會「不惜一戰、不惜代價，一定會打到底」。陸委會表示，這是「藐視國際關係和平原則的宣戰行徑」。

對此，馬曉光表示，民進黨當局有關說法，歪曲台灣問題性質，抹黑大陸對台方針，再次暴露其惡意炒作所謂大陸「軍事威脅」，圖謀把台灣問題「國際化」的險惡用心。

他指出，台灣是中國的台灣，台灣問題是中國內戰遺留問題，採取何種方式解決台灣問題屬於中國內部事務；實現祖國完全統一，是全體中華兒女的共同願望。

他強調，針對「台獨」勢力挑釁逼迫而採取的一切必要措施，是維護國家主權和領土完整、挫敗分裂國家圖謀的正義之舉，何來所謂「宣戰」之說？