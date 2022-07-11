槍殺安倍前一天！山上徹也承認試槍　地點是「宗教團體建築」

▲41歲嫌犯山上徹也朝安倍晉三連開2槍。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

日本前首相安倍晉三8日遭槍擊喪命，葬禮將於明（12）舉行。警方正針對此案展開調查，41歲槍手山上徹也供稱，曾在一處宗教團體建築物進行試射，時間點就在槍殺安倍的前一天，更說當時有聽到巨大聲響，試射完成之後立即離開現場。

綜合NHK、富士新聞台報導，山上徹也8日持自製手槍朝安倍連開2槍，當場被壓制在地逮捕，當局如今以殺人罪展開調查，警方也在山上的車中搜出多塊看似被子彈打穿的木板，認定他可能在自宅以外的地點反覆進行試射。

依據山上接受調查時的陳述，他最近有在特定宗教團體相關設施進行槍枝試射，「有聽到很大的聲音」、「馬上就離開現場」，時間點就在安倍槍擊事件的前一天。

對此，警方尚未接獲相關槍枝試射通報，但認定山上應該是在前往岡山之前，到宗教團體相關設施進行槍枝試射，目前正在調查中。

▲▼ 安倍晉三8日到奈良輔選，卻被山上連開2槍，胸部、頸部中彈，儘管緊急送醫搶救，仍因失血過多宣告不治。 （上圖／翻攝自推特，下圖／路透）

先前有日本媒體揭露，山上口中痛恨的宗教團體就是統一教會，且母親是信徒，曾經大量捐款，進而可能導致山上一家在2002年宣告破產，家庭四分五裂，才會因此種下殺機。他說，「因為統一教會和安倍關係很好，所以就盯上了他，我每天都在網路上查參議院選舉的日程，他來到了奈良，所以覺得這是個好機會。」

統一教會信徒遍布日韓及美國，1954年5月1日由創辦人文鮮明在南韓首爾成立。不過統一教10日親上火線喊冤，表示山上的母親並非信徒統一教會的信徒，對於部分媒體搶在日本政府正式發表調查結果前就先行下定論的狀況，感到相當遺憾。

▼作案槍枝為自製手槍。（圖／翻攝自推特）

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