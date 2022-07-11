川普考慮「親自出席」安倍葬禮　本人證實：正與遺屬討論中

▲川普與安倍晉三2017年2月10日於美國白宮舉行美日元首會談。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國極右翼保守派新聞網站「布萊巴特新聞網」（Breitbart News）報導，美前總統川普透露，他考慮與家人一同出席已故前日相安倍晉三的葬禮，目前正在和安倍的家屬討論中。川普也表示，安倍在日本很受歡迎，遺孀也是個了不起的女性，安倍在2016大選後就訪問美國，「我們的關係很特殊。」

▲安倍晉三曾在推特po出與川普打高爾夫球的自拍照。（圖／翻攝自安倍晉三推特）

綜合日本NHK與美媒報導，前日本首相安倍晉三遇刺身亡後，預計12日舉行葬禮。美前總統川普10日接受布萊巴特新聞網專訪，被問及是否可能參加安倍的葬禮。川普表示可以拭目以待，「我們正在與對方家屬討論，我們愛他們（安倍）一家，他的妻子是傑出的女性，而他在日本很受歡迎，我能想像這將是一場極為美好的生命儀式。」

▲川普在安倍晉三離世後發文哀悼。（圖／達志影像／美聯社）

川普表示，他正在尋求出席安倍葬禮的後勤安排，並且回憶道，安倍晉三在2016年大選後就來訪美國，是川普擔任總統期間會見的第一個世界領導人。川普讚許安倍，「他很特別，那個男人在各方面都很獨特。」另外，與安倍交情頗深的他也形容，「我們的關係很特殊。」

此前，安倍晉三8日遭遇街頭槍擊身亡後，川普曾哀悼，「這對世界來說是個非常壞的消息，歷史會記得安倍是一個何其出色的領導者，他是一個獨特的人，更重要的是，他熱愛日本這個偉大的國家。」

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