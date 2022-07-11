永康警暑期加強取締酒後駕車　11天取締50件酒駕送辦41件

▲永康分局統計6月30日至7月10日，11天計取締酒後駕車50件，其中移送公共危險41件，行政裁罰9件。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為有效防制暑假期間酒後駕車，保護青少年安全，永康分局超前部署於暑假6月30日，即規劃加強取締酒後駕車勤務，統計6月30日至7月10日，11天計取締酒後駕車50件，其中移送公共危險41件，行政裁罰9件。

永康分局交通組組長葉敏旭說，分析2022年上半年交通事故，涉酒後駕車52件，相較2021年同期酒後駕車發生交通事故62件，雖然減少10件，但為避免暑假期間，酒後駕車交通事故，危害青少年安全，永康分局特於暑期規劃取締酒後駕車勤務，整合分局力量，以守望、巡邏及路檢等勤務方式，並針對易酒後駕車及危險駕車路段，採用封閉式路檢方式，取締酒後駕車，運用跨區域聯合威力巡邏，於聯外道路守望，提高見警率，以防制酒駕行為。

永康分局表示，初步執行成果，6月30日至7月10日止，計取締酒後駕車50件，較去年同期取締21件，增加29件，取締能量增加138％；另防制酒後駕車肇事部分，今年6月30日至7月10日酒後駕車肇事發生5件，較去年同期發生8件，減少3件，酒駕肇事降低38％。

永康分局分局長甘炎民呼籲，改變酒駕惡習，最根本的還是要從「觀念」著手，切勿心存僥倖，落實指定駕駛或是搭乘大眾運輸工具，以確保人車安全，暑假期間分局執行取締酒後駕車勤務，是為避免酒後駕車肇事，進而保護青少年安全，免遭酒駕者傷害，「開車不喝酒，酒後不開車」，暑假期間永康分局會持續編排取締酒後駕車勤務，嚴格執行。