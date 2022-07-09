快訊／台南永康工廠丁酮外洩　消防人員緊急射水稀釋

▲台南永康區一處工廠深夜發生丁酮洩漏事件，消防人員緊急射水稀釋。（圖／民眾提供）

記者林悅／台南報導

台南市永康區南台街一處工廠8日深夜10時35分許發生不明液體外洩，台南市消防局據報出動鹽行分隊人車前往救援，發現是丁酮洩漏，除關閉容器止洩，也立即射水稀釋，直到偵測不到危險物質才解除危機，目前全案由台南市環保局查處中。

當時消防人員到場聞到濃郁異味，馬上以五用氣體偵測器探測，測出VOC 45PPM，研判是廠內去漬油容器發生洩漏，除立即將容器關閉止洩外，也協請永康分局警方協助劃出50公尺隔離區，再出水稀釋洩漏的去漬油，所幸深夜11時許時，現場五用氣體偵測器已測不出危險物質，宣告解除危機。

初步調查，洩漏液體為丁酮，洩漏量約15-20公升，已通報台南市環保局人員到場，目前肇事原因及相關責任由環保局調查處理中。

丁酮也稱為甲乙酮，是一種有機化合物。無色易燃液體，帶有一種強烈的奶油糖果或薄荷味，類似於丙酮。用作溶劑、變性劑、催化劑，也用於製取過氧化甲乙酮、紡織品、塑膠、油漆等。 一般可用於壓克力，PVC等乙基材料的融解和黏接，非管制藥品。

若雙眼或皮膚接觸丁酮，會導致皮膚灼傷，或使眼睛受傷。吸入丁酮則會導致咳嗽、喘鳴。若逗留在含丁酮的環境中，會使人暈眩、噁心、頭痛、視野模糊，甚至昏迷。