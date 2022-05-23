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蝦頭發黑是「腦袋裝賽」？ 內行曝正解...網：長知識了

▲蝦頭發黑。（圖／翻攝自臉書）

▲網友將活蝦煮熟後，蝦頭發黑讓她懷疑蝦子是不是有問題。（圖／翻攝自臉書）

實習記者廖翊慈／綜合報導

蝦頭變黑是不新鮮？一名網友將買回來的活蝦煮熟後，發現蝦頭明顯泛黑，讓她擔心是不是蝦子不新鮮，詢問網友這樣是正常的嗎？結果有網友回覆「蝦頭裡裝的都是排泄物」，釣出內行人反駁，「黑頭不是不新鮮！是氧化，可以食用。」

一名女網友在臉書社團「家常菜」PO文表示，她上午才從市場買回來的活蝦，中午與蔥、薑和米酒一起燙熟，怎料煮熟後蝦頭都變黑了，讓她懷疑是不是蝦子有什麼問題，而不敢食用。

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▲蝦頭發黑。（圖／翻攝自臉書）

貼文引發熱議，就有一名網友留言表示，「都市傳說是...那是蝦吃下的東西，叫做賽（台語，意為「排泄物」）」。不過此說法遭到許多內行網友反駁，「蝦子會黑頭不是不新鮮！是氧化！不黑頭的蝦容易添加很多你不想知道的事」、「這樣的不算是黑頭，真正的黑頭是退冰的時候就已經黑了，而且你的是活蝦，這是算蝦膏」、「是氧化，下次煮的時候可以加一點點醋，可以改善這種情況」、「正常喔，恭喜你買到沒加藥的」、「很新鮮的蝦子也會變黑，影響外觀，跟鮮度沒有直接關係」、「不新鮮的黑頭不是長這樣，這是可以吃的」。

根據「行政院農委會」的說明，「蝦子變黑是由於體內酵素作用形成黑色素，跟鮮度沒有直接關係」，蝦子的頭部、外殼、腳、液汁和血液中存在著活性很強的酪氨酸酵素，可將酪氨酸分解，再經非酵素性的氧化和重合而形成黑色色素，使其變黑，若要分辨蝦子是否新鮮，可用手將蝦子從頭部和背部銜接處折斷，如無異臭味，就表示很新鮮。

蝦子雖然鮮美，台灣人的美食日常中也少不了它，《農傳媒》的報導中提及，「蝦頭（頭胸甲）部位有腦、消化器官、肝胰臟、生殖腺等器官，其中肝胰臟、生殖腺就是被老饕視為蝦頭風味靈魂的來源，這些器官也是整隻蝦金屬離子含量較高的地方」，因此只要蝦子不是產自受污染海域，不太會有問題。

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