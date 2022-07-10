為青年圓夢當老闆　曾之婕將成立「青年創業媒合平台」

▲台南市東區議員參選人曾之婕，以過來人身分分享創業經歷，宣示要為有理想的青年成立「青年創業媒合平台」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

疫情兩年多以來衝擊了大家的生活，許多產業裁員減薪，初入社會年輕人找工作更是不易，但危機就是轉機，有許多青年選擇創業「自己當自己的老闆」，有鑑於此，台南市東區議員曾信凱與參選人曾之婕，以創業過來人身分，要為有理想的青年成立「青年創業媒合平台」，幫青年朋友圓夢。

由東區議員曾信凱與參選人曾之婕聯合服務處，和安南國際青年商會、府城國際青年商會共同舉辦「青年創業、夢想起飛」論壇，活動發言人曾之婕指出，近年來創業人群越來越朝著年輕化的趨勢發展，根據經濟部中小企業處的統計，在2020年疫情開始的第一年，申請「青年創業及啟動金貸款」的青年朋友人數就驟增，有11507人、2021年更有51237人、2022年截至5月分有12689人，比起歷年來都只有幾百人、最多不超過3千人申請，已經呈倍數成長。

曾之婕允諾在選舉之後要成立「青年創業媒合平台」，她以「過來人」的身分告訴青年朋友，青年創業維艱凡事起頭難，自己當老闆不能只有天馬行空的理想，尤其在沒有太多的社會經驗之前，要圓創業的夢想最缺乏的就是資源和平台，她將籌備建立一個「媒合平台」，做為青年諮詢和發揮媒合輔導的功能，讓年輕人能夠獲得更多被關注的機會，實現自己的想法和創意，減少在創業過程中遇到被冷落的挫折感。

曾之婕也指出，青年朋友具有創新、熱忱和衝勁的精神，就是創業最基本必備的元素，除此之外，中央單位目前有擴大青年創業貸款的方案，根據經濟部中小企業處統計，2020年申請獲得青創貸款總金額超過1百億、2021年超過4百億、今年截至5月分也已經超過1百億，但青年創業如何取得營運資金就是一個關鍵，未來服務處也有設有專人諮詢協助青年朋友辦理。

在10日舉辦的「青年創業、夢想起飛」論壇上，參加對象中，許多是初入社會的年輕人，也邀請布萊恩紅茶副總經理鄭乃誠等多位在地創業有成的傑出企業家現身說法，並有甫踏出校門的畢業生到場聆聽，論壇也邀請經濟部中小企業處專業經理人員、熟悉政府補助政策的潤學顧問公司和銀行界代表與會，更邀請「楊老師命理服務」倆位命理老師在場免費提供諮詢，為青年朋友在創業的路途上提供相當豐富的建言。