洗碗婦演很大「夫重病兒敗血症亡」　水餃店佛心闆娘遭騙40萬

▲曾姓洗碗工向女老闆以老公重病、兒子過世、投資等理由，前後借得了40萬元卻不還，女老闆發覺被騙才報警提告。（圖／取自免費圖庫pixabay）



記者蔡怡萍／台南報導

一名60歲曾姓婦人在台南某水餃店擔任洗碗工，她見邱姓女老闆心地善良，以與老公吵架離家、子女在日本、老公重病、甚至兒子喪葬費用等理由，前後向邱女詐取了40萬元，邱女多次向曾婦催討都沒有下文，才覺得受騙報警，台南地院依5條詐欺取財罪，判曾婦應執行有期徒刑6月，可上訴。

台南這名邱姓女老闆開了一間水餃店，雇用曾姓婦人在店裡幫忙洗碗工作，2019年7月13日中午，曾婦表示她與老公吵架後匆忙離家，子女又在日本，身無分文快活不下去，向好心的邱女借得10萬元。

而後曾女食髓知味，同年9月8日又向邱女上演苦肉計，說她在日本的公司需要投注資金，而老公又重病住院，再借得10萬元；同月23日又誆說兒子在日本因腳傷引發敗血症，需親自飛到日本探望，又借得旅費12萬元。

曾女見邱女不疑有他，同年10月12日更哭訴其兒子因敗血症過世，急需喪葬費用，得手5萬元；同月17日再稱其老公舊疾復發緊急住院、處理兒子後事等理由，邱女再借出3萬元。

後來邱女向曾婦催討還款卻始終無消無息，她才開始覺得不對勁，懷疑自己被曾婦利用了好意，決定報警處理。

台南地院認為曾婦不思以合法正當途徑獲取錢財，先後以與老公吵架、子女出國、家人生病、過世等理由，利用邱女惻隱之心施以詐術，審酌曾婦坦承犯行，然未與對方達成和解賠償，依5條詐欺取財罪，合併應執行6個月有期徒刑，如易科罰金以1千折算1日，仍可上訴。