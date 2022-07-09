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警方槍擊直播歪樓！意外發現情侶「抬腿衝刺」　性愛畫面跟著播送

▲▼美國網友在費城槍擊案新聞直播畫面中，意外發現到鏡頭捕捉一對男女進行衝刺運動。（圖／翻攝自推特）

▲美國網友在費城槍擊案新聞直播畫面中，意外發現到鏡頭捕捉一對男女進行衝刺運動。（圖／翻攝自推特）

記者羅翊宬／綜合報導

美國7月4日國慶日發生槍擊案，賓州費城2名警察不幸在班傑明富蘭克林大道（Benjamin Franklin Parkway）中槍。不過在此之際，卻發生一起令人哭笑不得的「放送事故」，《美國國家廣播公司》（NBC）在直播現場畫面時，竟意外拍攝到一對情侶在床上火熱嘿咻的畫面，意外引起網友關注。

綜合美媒報導，推特一名美國網友「TY」（@TGM444）也相當關注費城警方槍擊案，不過當他打開電視新聞、轉到NBC電視台的新聞直播時，卻被直播畫面嚇到語塞，因為電視螢幕上方「突發新聞」（Breaking News）橫幅下方，公寓大樓的某間房，正出現非常火熱的畫面。

男網友將畫面中的電視台空拍鏡頭放大，發現電視畫面「直播」（Live）旁的房間玻璃，剛好可以看到一對男女進行衝刺活塞運動，女生的雙腿像山羊角般被抬起，男方則在雙腿之際努力衝刺，看到此一畫面，網友笑著表示，「這是開玩笑的吧」（Are you kidding me）。

這段影片如今在推特上吸引超過271萬人次瀏覽，其他網友歪樓留言表示，「女人的G點絕對無法忍受這種撞擊」、「這個影片應該會有更多的讚」、「女：把窗簾拉上，寶貝！男：我們一路走到這裡，沒有人會看到我們的。」

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