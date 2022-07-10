陳時中要戰北市！競選總幹事爆找她　4年前也助選過姚文智

▲衛福部長陳時中。（資料照／記者陳煥丞攝）

政治中心／綜合報導

民進黨10日召開選對會，據悉將在會中拍板台北市徵召衛福部長陳時中，最快13日中執會就會正式提名。有親近陳時中的人士向媒體透露，這回台北市長選戰，競選團隊總幹事會找來立委吳思瑤，指兩人交情深厚，這樣的組合「如虎添翼」。

民進黨2018年台北市長選戰，提名立委姚文智參選，他當時的競選團隊成員也有吳思瑤，職務為首席發言人。吳思瑤過去曾任台北市議員，在立委選舉時，面對艱困選區，打敗國民黨的丁守中拿下席次，而勝出的關鍵就包括陳時中，因他跳出來整合醫界，並擔任吳思瑤醫界總召集人。

據《聯合報》報導，陳時中的提攜讓吳思瑤感念在心，而兩人除了有交情，吳思瑤對市政也時熟悉，親近陳時中的人士認為這樣「如虎添翼」；但有北市黨政人士表示，總幹事人選黨很早就拍板，可能會找地方黨部主委來擔任。

綠營九合一雙北佈局上一度卡關，新北市長原呼聲最高的人選立委羅致政先表態無意參選，透露自己從五月初被動接受黨中央的正式徵詢及正面態度，時間卻一再蹉跎，如今已不願投入大選；而另一方面，台北市長也被爆出陳時中不想選。不過，如今雙北人選定案，北市陳時中，新北則派出無任所大使林佳龍，最快在中執會正式提名後，17日全國黨代表大會預計可以一起參加各縣市長參選人的聯合造勢活動。