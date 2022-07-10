再轟「把新北人當備胎」　藍發言人：林佳龍才說完全沒準備新北





▲交通部前部長林佳龍。（資料照／記者林敬旻攝）



記者羅婉庭／新北報導

交通部前部長林佳龍轉戰新北市長選舉，新北市長侯友宜質疑新北市淪為民進黨眼中的二等公民。對此，國民黨發言人江怡臻表示，「林佳龍不斷說自己想選台北，甚至公開說完全沒準備新北市！」

江怡臻指出，林佳龍數度表示不選新北，甚至也說自己完全沒有準備新北，這樣一個疏於準備，沒有把心思放在新北的候選人，無助於新北市政的發展。新北市議員李坤城為了選舉，唱衰自己的城市，連任議員3屆竟稱沒看到新北市這幾年的進步，「難道五股垃圾山的改變不是你眼中的改變？您最常宣傳的蘆洲兒一公園，難道不是改變嗎？」

至於民進黨新北市黨部主委何博文主委批評侯友宜故弄玄虛，江怡臻駁斥，林佳龍前多次表態要參選台北，不選新北，現在卻髮夾彎，令人質疑完全不是想為新北做事，而只是要首長位子；江怡臻指出，議員張志豪主張要市政辯論，但是實際上根本不用辯，「林佳龍準備的是台北，難道與侯友宜辯論台北市政嗎？」還是請林佳龍趕快了解新北市、生活在新北市。

江怡臻批評，民進黨產出候選人的方式，完全是只以民進黨的派系利益、政治利益為考量，不是以市民為考量，民進黨將政黨的利益放在市民之前，必須要跟社會大眾解釋清楚，而不是不重視新北市民的感受。從台北縣到新北市這幾年的進步，相信市民也都有感，否則市民不會給侯友宜7成以上的滿意度，但是民進黨為了選舉，選擇唱衰新北，忽略400萬市民的努力，只會硬凹來護航自己人，這樣的做法無法得到市民的認可。