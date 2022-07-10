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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「沒有城市是委屈的」　鄭文燦：我沒有害林佳龍，侯友宜也沒太強

記者呂晏慈／台北報導

民進黨選舉對策委員會今（10日）可望建議徵召林佳龍參選新北市長，桃園市長鄭文燦下午受訪說，「我沒有害林佳龍，侯友宜也沒有太強」，林佳龍是中生代非常好的領導人才，將扮演2022首都圈選舉的領頭羊，而他也會盡最大力量，幫助林佳龍勝選，外界也不需擔心，民進黨從未讓派系高於政黨或台灣。

▲▼「推薦新北市長候選人」民進黨縣市長聯合記者會,桃園市長鄭文燦 。（圖／記者李毓康攝）

▲桃園市長鄭文燦。（圖／記者李毓康攝）

民進黨今天下午舉行「推薦新北市長候選人」民進黨籍縣市長聯合記者會，黨籍縣市首長鄭文燦、高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁都將出席，而屏東縣長潘孟安、新竹市前市長林智堅、基隆市長林右昌則透過影片，表達對林佳龍的支持。

不過，有媒體提問時關注，為什麼身為中生代的鄭文燦自己沒有出來承擔，反而要林佳龍出來承擔？鄭文燦連忙說，「我沒有害林佳龍，侯友宜也沒有太強」，推出最好的人選競爭是民主常態，沒有哪個城市是委屈的，林佳龍願意承擔責任一定是讓大家感動，他有很好的執政能力、論述能力，一定能帶領雙北雙城選戰，且北北基桃是共同生活圈，也需要他來帶領。

至於自身角色，鄭文燦表示，國民黨主席朱立倫把桃園選舉當作「再起」最重要的賭注，而他認為桃園市是自己的故鄉，必須開創下個黃金10年，基於這樣的考量，他要扮演輔選新竹市長林智堅的角色。

鄭文燦還說，林佳龍是民進黨中生代非常好的領導人才，也是2022首都圈選舉的領頭羊，是「我們這個世代最好的承擔」，一但林佳龍被提名，將盡最大力量幫助他在新北市勝選，「新北市是台灣的縮影，擁有最多人口，居民來自各縣市，是非常重要的選舉，我會盡最大努力輔選他」。

媒體也關注，民進黨內部派系整合是否已經完成？鄭文燦說明，新北的政治生態、選民並沒有任何分裂，選民是一致的，對於提出最好、最強的參選人，沒有任何不同意見，所以不用擔心，民進黨從來沒有在選舉中，讓派系高於政黨或高於台灣，「我完全不擔心」，黨內各方力量都會給林佳龍最大的祝福和支持。

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