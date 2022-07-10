民進黨「隆中對」請出林佳龍　鄭文燦：中生代要給他最大支持

記者呂晏慈／台北報導

民進黨選舉對策委員會今（10日）可望建議徵召林佳龍參選新北市長，桃園市長鄭文燦會前與黨籍縣市首長舉行記者會，聯合推薦林佳龍參選。鄭文燦表示，民進黨的中生代很團結，盼能推薦林佳龍來承擔新北市長，做他最好的後盾、給予最大的支持。

▲民進黨中生代縣市首長聯合推薦林佳龍。（圖／記者李毓康攝）

民進黨今天下午舉行「推薦新北市長候選人」民進黨籍縣市長聯合記者會，黨籍縣市首長鄭文燦、高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁都將出席，而屏東縣長潘孟安、新竹市前市長林智堅、基隆市長林右昌則透過影片，表達對林佳龍的支持。

鄭文燦說，新北市是台灣最大的直轄市，提名牽動2022選舉佈局，希望一定要推出最好、最強的候選人，根據民調顯示，林佳龍在新北市得到最大的支持，站在中生代的立場，盼能做林佳龍最好的後盾、給他最大的支持，「希望能夠推薦林佳龍來承擔新北市！」

鄭文燦說，民進黨中生代很團結，共同面對各種挑戰，若能提名林佳龍擔任新北市長候選人，也會給他最大的支持和奧援，相信選舉結果也會非常接近期待。

黃偉哲也說，有一款很夯的電玩遊戲叫「三國」，而民進黨的「隆中對」（指東漢末年諸葛亮與劉備會面談話）就是新北和台北，黨內前輩、好朋友們一直邀請林佳龍為台灣而戰，因為未來國家的擘劃需要好的人才，林佳龍不管是擔任國安諮詢委員、新聞局長、台中市長、交通部長，都是不可多得、最好的行政人才，相信他能帶領新北市邁向新紀元，「我們為佳龍加油！」