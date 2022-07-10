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台版恐怖槍擊！她盤點「震驚5大案」　2元首曾被槍口瞄準

▲▼日本前首相安倍晉三遭槍擊身亡。（圖／路透）

▲安倍晉三慘遭槍擊身亡。（圖／路透）

記者朱祖儀／綜合報導

日本前首相安倍晉三8日在奈良演說時，不幸遭槍手山上徹也襲擊身亡。一名女網友也盤點台灣曾發生過的5大槍擊案，發現多數槍擊案都以政治人物為目標，其中2次更危及當年的台灣元首。

原PO在「Dcard」發文表示，8日聽到安倍晉三遭槍擊的消息，覺得相當可怕，也和朋友討論了兇手的犯案動機。她也不禁想起先前台灣曾發生過數起槍擊案，發現「大多數的槍擊案件都選擇政治人物作為攻擊的目標」。

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1、刺殺蔣經國槍擊案

1970年4月18日前總統蔣經國（時任行政院副院長）赴美進行為期10天參訪，24日槍手黃文雄在紐約廣場飯店執行刺殺行動，所幸一名美方人員及時發現，從下往上將黃文雄持槍的手托高，子彈從蔣經國頭上約20公分飛過，並無造成傷亡。

2、廣三SOGO槍擊案

1999年6月5日有2名持衝鋒槍的兇手跑到廣三SOGO百貨，對著門口的民眾掃射，其中一名懷胎20周的孕婦莊嘉慧被流彈射中倒地，造成嚴重血胸昏迷。送醫後腹中胎兒夭折，莊嘉慧也成了植物人，目前被送到台中慈濟醫院護理之家照護，槍手至今尚未落網。

▲莊女返家慶祝父親節，場面動人。（圖／台中慈濟護理之家提供）

▲莊嘉惠遭流彈射中變成植物人。（資料照／台中慈濟護理之家提供）

3、陳水扁319槍擊案

2004年3月19日前總統陳水扁和搭檔呂秀蓮一同搭著選舉車掃街拜票時，嫌犯混在人群中，總共開了2槍，射中陳水扁的腹部和呂秀蓮的膝蓋。原PO透露，自己對這起案件特別有印象，「小時候看到這個新聞真的報超大的，當時新聞台一直瘋狂播送相關新聞跟在找兇手到底是誰」。

▲前總統陳水扁主持《國務機要費案國際記者會》。（圖／記者林敬旻攝）

▲陳水扁曾被槍擊，導致腹部受傷。（圖／記者林敬旻攝）

4、連勝文槍擊案

2010年11月26日國民黨中央委員連勝文到永和國小助選時，槍手林正偉突然爬上舞台，抱著連勝文的脖子並對其頭部開槍，準備開第2槍時卡彈，前竹聯幫堂主劉振南隨即制伏槍手並奪走手槍，連勝文經手術後順利生還。但現場一名被流彈射中頭部的身障者黃運聖就沒這麼幸運，被送到醫院急救後仍宣告不治。

5、館長槍擊案

2020年8月28日館長離開成吉思汗林口店時，被槍手劉丞浩連開3槍，館長的小腿和手臂各中1槍，隨後被送往林口長庚醫院救治，所幸沒有生命危險，現在復原狀況也良好。

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▲館長2年前遭槍手射中受傷。（圖／資料照）

原PO表示，整理了這5起案件，但還是不敢相信直到現在仍會發生槍擊案，「總之R.I.P，也希望未來不要再有這種槍擊事件發生了」。不少人看到後也說，「那個孕婦被槍擊變植物人，到現在還沒找到兇手…超可怕」、「連勝文那個也太幸運了吧，從頸部以上開槍還能活」、「第二個很有印象，很可憐」。

也有人列出其他槍擊案，「還有1996年的劉邦友（當時的桃園縣長）槍擊血案」、「還有台北市議員陳進棋、吳善九」、「陳進興與南非武官」、「劉邦友案是台灣史上最大案件耶，我個人認為一個現任的縣長被殺，然後連帶其他人也被殺，然後找不到兇手」。

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