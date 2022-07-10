痛失挺台重要後盾！在日台僑團體「哀悼安倍」：決不忘記您的恩情

記者羅翊宬／綜合報導

日本前首相安倍晉三8日慘遭兇嫌山上徹也槍殺身亡，消息一出後引發國內外各界哀悼，其中台灣在日僑民團體「全日本台灣連合會」今（10）日發表聲明，向遇刺身亡的安倍晉三致哀，強調安倍晉三是最受台灣人敬重、且最能真正理解台灣的政治家，具無可取代的重要性。

全日本台灣連合會以會長趙中正、常務理事會與理事會的名義發表聲明，認為安倍晉三是最能真正理解台灣的貼心摯友、是台灣慈祥且可靠的最大忠實後盾，而安倍一直以來與台灣人同在。

聲明中稱讚安倍晉三在世時贏得各國領導人的尊敬，在穩定國際社會上扮演關鍵角色，且照亮向前進步的明燈，甚至還向國際社會呼籲應正視台灣存在的重要性，使得美國與歐洲為首的西方國家開始體認到台灣的重要地位，「我們絕不會忘記安倍先生的先見之明與恩情。」

▲安倍晉三吃台灣鳳梨，親筆鼓勵台灣加油。（圖／翻攝自安倍晉三Facebook／首相官邸）

聲明認為，安倍晉三是台灣最強的夥伴、也是台灣人黑夜中唯一能見到的光明，「雖然我們無法形容內心傷痛與失落，但我們仍會擦乾淚水，親身感受到安倍先生化為千風的溫暖吹拂，絕不放棄信念繼續向前走。」

據悉，去年台灣爆發嚴峻的本土新冠疫情、經歷「疫苗之亂」時，卸任的安倍晉三曾在幕後牽線日本政府向台灣5度捐出AZ疫苗，共達390.4萬劑，引起台灣在社群網路上掀起感謝潮；去年台灣鳳梨遭中國禁運時，安倍晉三也曾在臉書、推特上傳照片分享台灣鳳梨，為台灣鳳梨在日本行銷加分。