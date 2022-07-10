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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「侯家軍」開酸林佳龍　卓冠廷：該先擔心侯友宜會不會落跑選總統

▲▼新北市議員擬參選人卓冠廷。（圖／卓冠廷提供）

▲新北市議員參選人卓冠廷。（資料照／卓冠廷提供）

記者呂晏慈／新北報導

民進黨選舉對策委員會今（10日）將討論新北市長提名人選，最快下週三徵召無任所大使林佳龍，不過，新北市長侯友宜昨（9日）批評「不可以用選舉把新北市市民當籌碼」，多位「侯家軍」也連番開砲。對此，民進黨新北市議員參選人卓冠廷表示，侯家軍應該先擔心自己，侯友宜會不會跟高雄市前市長韓國瑜一樣，落跑去選總統？

侯友宜昨天受訪說，「新北市不是台北市的衛星都市」，新北是大台北的中心，更是國際大都市任何政黨絕對不可以用選舉把新北當籌碼，新北市民不是政黨眼中的二等公民，暗酸林佳龍；新北市議員葉元之也批評，林佳龍討不到位置才來選新北市長，難道是把新北當備胎？新北市不是「收破爛的」。

對此，曾在林佳龍台中市長任內擔任新聞局長的卓冠廷今表示，民進黨可望推出最強棒林佳龍參選新北市長，除了綠營小雞及期待新北更好的人民感到振奮外，也顯示出侯家軍表現的慌張及集體焦慮，正都證明了林佳龍真的是新北市長最強的人選。

卓冠廷稱，新北市在國民黨執政下，已經邁入第17年，很多市政亟待改革及換新，正因為新北市民是一等公民，更需要一流的市長林佳龍，相信林必定可以改革過去國民黨執政17年的陳腐及表面功夫，讓新北市脫胎換骨。

卓冠廷也提醒侯家軍，與其在意林佳龍，不如先勸侯友宜表態，究竟侯友宜是不是要連任新北市長？如果新北市長選上，會不會跟韓國瑜一樣，落跑去選總統？國民黨內都還沒有確定新北市長連任的人選，侯家軍應該先擔心自己才對。

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