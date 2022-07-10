新北市也變三腳督？　柯文哲：考慮「派人選新北市長」拉抬小雞

▲柯文哲出席雲林縣林內驛站政策說明會。（圖／民眾黨提供）

記者袁茵／台北報導

距離年底九合一選舉剩下不到半年，各政黨積極佈局縣市長人選，民進黨將於10日召開選對會拍板，徵召無任所大使林佳龍參選新北市長。面對新北市長選戰的藍綠人選將出爐，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲10日表示，這樣反而能考慮讓一個人去選新北市長，純粹拉抬「小雞」市議員參選人。

身兼民眾黨主席的柯文哲近期假日行程滿檔，不斷奔走外縣市替縣市議員參選人站台，10日上午到雲林縣林內驛站政策說明會，並於會後接受媒體訪問。針對林佳龍將轉戰新北市長，柯文哲先直言，「這講出來又要變成國內政黨爆炸彈了。」

柯文哲指出，一開始只有國民黨的侯友宜要選時，他便觀察老半天、好奇民進黨會找誰出來，自己甚至還跟侯友宜說，民眾黨市議員參選人的聲勢很差，「我們沒有母雞拉抬，恐怕會全軍覆沒。」可是他跟侯友宜是好朋友，若為了拉抬小雞而派民眾黨候選人，反而覺得「怪怪的」。

柯文哲提及，現在看到林佳龍要選新北，內心覺得「哇！解套！」。他說，自己跟林佳龍、侯友宜都很好，讓這兩個好朋友去選，就能確保民眾黨不會做什麼動作，但反而可以考慮派一個人去選新北市長，「我們不會攻擊兩邊（藍綠），只是純粹去拉抬小雞。」對於這一點，他會在回台北後再思考。

另外，關於民眾黨是否確定推立委高虹安選新竹市長，柯文哲強調，民眾黨是一個有機制的政黨，要選決會、中央委員會開完會才能宣布，「不會是黨主席一個人決定，不會幹這種事。」所以等下週選決會、中央委員會討論完畢後才會對外宣布。