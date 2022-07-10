陳時中要轉身選台北市了？　蘇貞昌幫「盤點政績」：非常有成就

記者皮心瑀／台北報導

民進黨雙北人選終於有定論。據了解，選舉對策委員會在10日會中將拍板台北市徵召衛福部長陳時中，新北市徵召無任所大使林佳龍，最快13日中執會就會正式提名。對此，行政院長蘇貞昌今表示，陳時中除了防疫工作外，在育幼、長照各方面也都非常有成就，選戰的事情，要等選對會做出決定後才能確定，「至於我個人是因為對他們的認識，我對他們有期待」。

▲衛福部長陳時中陪同行政院長蘇貞昌視察中央興辦文山景美社會住宅預定地 。（圖／記者李毓康攝）

綠營九合一的佈局上一度卡關，新北市長原呼聲最高的人選立委羅致政先表態無意參選，透露自己從五月初被動接受黨中央的正式徵詢及正面態度，時間卻一再蹉跎，如今已不願投入大選；另一方面，台北市長也被爆出陳時中不想選。如今定案，民進黨最快雙北在中執會提名後，17日全國黨代表大會就會一起參加聯合各縣市長參選人造勢。

蘇貞昌上午在陳時中、內政部次長花敬群、行政院秘書長李孟諺、行政院發言人羅秉成等人的陪同下，視察中央興辦文山景美社會住宅預定地。他在會前受訪時表示，現在國內的疫情已經逐漸趨緩，甚至出入國境的人數已經從入境週2萬5000人，提升到4萬人，而且連PCR採檢也都大幅放寬。

蘇貞昌指出，陳時中領導的衛福部不是只有防疫，今天看到的社會住宅，在興建社會住宅，衛福部也都力爭，一定要設有長照、幼托，而這幾年來看到幼托的預算，從總統蔡英文上任的150億、今年800億，明年還會到1000億。

蘇貞昌說，長照的預算也從原來的50億到今年600億，這都是陳時中這一路帶領的衛福部，從小到老，而即將就要發放的租屋族的補貼，能夠從12萬戶增加到50萬戶、300億，也都是陳時中特別就弱勢、育兒的家庭大力爭取。

蘇貞昌強調，陳時中、林佳龍兩位都是他的閣員，「我對他們的能力、經驗非常熟悉，如能當市長必會有一番作為」。