爭選北市爭了三個月...林佳龍改選新北　卡進九合一今拍板

▲無任所大使林佳龍。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

無任所大使林佳龍爭選2024台北市長，從4月20日明確表態後，堅持不轉換戰場，但民進黨仍決定由原本呼聲最高的衛福部長陳時中參戰首都，至於喊要選台北市喊了三個月的林佳龍，最終還是卡進九合一選舉，改選新北市。而在綠營選對會拍板雙北佈局前，桃園市長鄭文燦、高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲等人則將舉行記者會，眾星拱月林佳龍。

民進黨雙北佈局難產多時，新北市長檯面人選立委羅致政先表態無意參選，透露自己從五月初被動接受黨中央的正式徵詢及正面態度，時間卻一再蹉跎；另一方面，台北市長也被爆出陳時中不想選，引爆基層焦慮。

事實上，相較於因疫情無法「轉身」的陳時中，林佳龍早早就在備戰台北市，4月20日曾直言「只有台北市我有在準備」，儘管強調「不是非我不可」，但沒多久被爆出在私人LINE群組內，分享了一篇「幾萬人在隔離，陳時中卻在跑選舉」社論。林佳龍辦公室事後強調，此舉是為了提供同仁與支持者輿情討論，並非認同。

林佳龍這段時間不斷拋出政策，也強調內部民調自己2個月前就已超越陳時中，期間雖然身兼民進黨主席的總統蔡英文多次勸進選新北，但都被拒絕。如今林佳龍終於點頭，據了解，選對員會在10日將拍板，最快13日中執會就會正式提名。

民進黨下午則會先舉行「推薦新北市長候選人」民進黨籍縣市長聯合記者會，黨籍縣市首長鄭文燦、陳其邁、黃偉哲、嘉義縣長翁章梁都將出席，而屏東縣長潘孟安、新竹市前市長林智堅、基隆市長林右昌則將透過影片，表達對林佳龍的支持。