蘇貞昌：陳時中、林佳龍各就各位精彩可期　如能當市長必有一番作為

▲林佳龍、陳時中。（合成圖／記者蔡佩旻翻攝、記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

年底九合一大選進入倒數，民進黨選對會預計拍板通過，建議徵召衛福部長陳時中、無任所大使林佳龍參選雙北市長，行政院長蘇貞昌10日表示，現在大家各就各位，精彩可期，尤其陳時中、林佳龍兩位都是他的閣員，「我對他們的能力、經驗非常熟悉，如能當市長必會有一番作為」。

蘇貞昌上午在陳時中、內政部次長花敬群、行政院秘書長李孟諺、行政院發言人羅秉成等人的陪同下，視察中央興辦文山景美社會住宅預定地。

蘇貞昌在會前受訪時表示，今天是從新冠肺炎疫情以來，中央流行疫情中心成立的第903天，想想這兩年多來陳時中是多麼地辛苦，面對變種肆虐的各種病毒，一再地應對有方，有節奏地讓國人同胞，能夠團結合作，一起走過疫情最困難的一個階段又一個階段，關關難過關關過。

蘇貞昌說，現在國內的疫情來到了恢復正常生活前的關鍵時段，而且疫情已經逐漸趨緩，同時也看到國人都出來旅遊、都出來餐飲，甚至出入國境的人數已經從入境週2萬5000人，提升到4萬人，而且連PCR採檢也都大幅放寬，可見防疫工作在困難中非常有成就。

蘇貞昌大讚，陳時中領導的衛福部不是只有防疫，其實在育幼、長照各方面都非常地有成就，今天看到的社會住宅，在興建社會住宅，衛福部也都力爭，一定要設有長照、幼托，而這幾年來看到幼托的預算，從總統蔡英文上任的150億、今年800億，明年還會到1000億。

蘇貞昌還說，長照的預算也從原來的50億到今年600億，這都是陳時中這一路帶領的衛福部，從小到老，而即將就要發放的租屋族的補貼，能夠從12萬戶增加到50萬戶、300億，也都是陳時中特別就弱勢、育兒的家庭大力爭取。

蘇貞昌表示，今天特別來看要興建的社會住宅，就是這個道理，也要聽聽陳時中對這個方面怎麼社長照、幼托等意見，特別邀請他來。

另外，蘇貞昌也說，新北市在今年其實在選戰是大有可為，因為整個過去4年，在民進黨的支持度跟蔡英文的支持度，現在幾乎是2018年、4年前的近兩倍，而林佳龍學經歷完整、論述能力一流，相信在好的基礎上，必能在選戰論述中有作為。

不過，蘇貞昌也說，選戰的事情，要等選對會做出決定後才能確定，「至於我個人是因為對他們的認識，我對他們有期待」。