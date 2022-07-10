　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蘇貞昌：陳時中、林佳龍各就各位精彩可期　如能當市長必有一番作為

▲▼林佳龍、陳時中。（合成圖／記者蔡佩旻翻攝、記者林敬旻攝）

▲林佳龍、陳時中。（合成圖／記者蔡佩旻翻攝、記者林敬旻攝）

記者林銘翰／台北報導

年底九合一大選進入倒數，民進黨選對會預計拍板通過，建議徵召衛福部長陳時中、無任所大使林佳龍參選雙北市長，行政院長蘇貞昌10日表示，現在大家各就各位，精彩可期，尤其陳時中、林佳龍兩位都是他的閣員，「我對他們的能力、經驗非常熟悉，如能當市長必會有一番作為」。

蘇貞昌上午在陳時中、內政部次長花敬群、行政院秘書長李孟諺、行政院發言人羅秉成等人的陪同下，視察中央興辦文山景美社會住宅預定地。

蘇貞昌在會前受訪時表示，今天是從新冠肺炎疫情以來，中央流行疫情中心成立的第903天，想想這兩年多來陳時中是多麼地辛苦，面對變種肆虐的各種病毒，一再地應對有方，有節奏地讓國人同胞，能夠團結合作，一起走過疫情最困難的一個階段又一個階段，關關難過關關過。

蘇貞昌說，現在國內的疫情來到了恢復正常生活前的關鍵時段，而且疫情已經逐漸趨緩，同時也看到國人都出來旅遊、都出來餐飲，甚至出入國境的人數已經從入境週2萬5000人，提升到4萬人，而且連PCR採檢也都大幅放寬，可見防疫工作在困難中非常有成就。

蘇貞昌大讚，陳時中領導的衛福部不是只有防疫，其實在育幼、長照各方面都非常地有成就，今天看到的社會住宅，在興建社會住宅，衛福部也都力爭，一定要設有長照、幼托，而這幾年來看到幼托的預算，從總統蔡英文上任的150億、今年800億，明年還會到1000億。

蘇貞昌還說，長照的預算也從原來的50億到今年600億，這都是陳時中這一路帶領的衛福部，從小到老，而即將就要發放的租屋族的補貼，能夠從12萬戶增加到50萬戶、300億，也都是陳時中特別就弱勢、育兒的家庭大力爭取。

蘇貞昌表示，今天特別來看要興建的社會住宅，就是這個道理，也要聽聽陳時中對這個方面怎麼社長照、幼托等意見，特別邀請他來。

另外，蘇貞昌也說，新北市在今年其實在選戰是大有可為，因為整個過去4年，在民進黨的支持度跟蔡英文的支持度，現在幾乎是2018年、4年前的近兩倍，而林佳龍學經歷完整、論述能力一流，相信在好的基礎上，必能在選戰論述中有作為。

不過，蘇貞昌也說，選戰的事情，要等選對會做出決定後才能確定，「至於我個人是因為對他們的認識，我對他們有期待」。

►康寧保鮮盒超級特價來了！能放冷凍也能進烤箱　不買會後悔

ET快訊
快訊／被竇智孔罵「垃圾」　夏克立沉默4天發聲了
快訊／雙北人選將拍板！　蘇貞昌：各就各位、精彩可期
山上徹也身世曝光！求學階段「文武雙全」　踏入職場變孤僻
郁方突曬老公床照！　枕邊人驚換「最強小三」
快訊／山上徹也移送！最新模樣曝　上百媒體搶拍
壞壞到一半「摩鐵播神曲」　妹子憋不住跟唱：對男友超抱歉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔡英文下令為安倍晉三降半旗　律師酸：妳要媚日也請別違法

蘇貞昌：陳時中、林佳龍各就各位精彩可期　如能當市長必有一番作為

蔡英文決定降半旗悼安倍　律師葉慶元嗆：要媚日也請不要違法

高流中心建築體首次「點亮白光」畫面曝！陳其邁臉書5連發藏洋蔥

天公伯借膽！陳其邁拚連任出手了　韓國瑜「深藍鐵樁腳」陣前倒戈

網傳「台僱傭兵被俘虜送陸」慘了！　外交部轉刑事局偵辦

眾星拱月！林佳龍首場造勢明登場　鄭文燦、陳其邁接力相挺

「林智堅政績90分！」　媒體人3點護航：為何糾結10年前論文

黃揚明爆市長小編疑用公帑幫競選　喊話林智堅：出面說清楚

7特警擋不住安倍遭槍擊！　侯友宜挺台灣維安：可以做得很好

小S開黃腔...具俊曄笑罵：神經病！　陶晶瑩也想摸「歐巴胸部」被阻止XD

男高生闖管制區馬陵溫泉　卡深潭亡！爸喊告同行友

騎士等紅燈被車輪輾腳　阿伯頻道歉卻忘移開XD

羅志祥「王者歸來！」　小巨蛋從觀眾席登場

安倍遺體抵達東京家中　8小時車程愛妻相伴

短裙妹「起床氣」突開車門　重擊騎士後竟裝沒事走人

羅志祥超寵粉觀眾席互動　跟歌迷抬槓「竟是第一次來看」

汪！惡霸犬跟媽媽吵架　哼一聲生氣氣掉頭離開

安倍動脈失血過多致命　在妻趕到醫院8分鐘後亡

60年沒彈...安倍昔日秀琴藝　彈奏《花正在開》紀念311

蔡英文下令為安倍晉三降半旗　律師酸：妳要媚日也請別違法

蘇貞昌：陳時中、林佳龍各就各位精彩可期　如能當市長必有一番作為

蔡英文決定降半旗悼安倍　律師葉慶元嗆：要媚日也請不要違法

高流中心建築體首次「點亮白光」畫面曝！陳其邁臉書5連發藏洋蔥

天公伯借膽！陳其邁拚連任出手了　韓國瑜「深藍鐵樁腳」陣前倒戈

網傳「台僱傭兵被俘虜送陸」慘了！　外交部轉刑事局偵辦

眾星拱月！林佳龍首場造勢明登場　鄭文燦、陳其邁接力相挺

「林智堅政績90分！」　媒體人3點護航：為何糾結10年前論文

黃揚明爆市長小編疑用公帑幫競選　喊話林智堅：出面說清楚

7特警擋不住安倍遭槍擊！　侯友宜挺台灣維安：可以做得很好

囂張片！重機總統府前「翹孤輪」　騎士玩命耍帥最重罰2.4萬

超商獨家！「4款麵包新品」開賣了　吃得到滿滿紅豆餡、芋頭顆粒

台男去柬埔寨打工遭囚！媽求救白狼　仲介1人頭可賺60萬

蔡英文下令為安倍晉三降半旗　律師酸：妳要媚日也請別違法

順利升空！屏東科研火箭「直衝天際」　民眾旭海觀景台嗨爆

抓到了！後勁溪飄大片惡臭油污　環保局追查元兇竟是它

蘇貞昌：陳時中、林佳龍各就各位精彩可期　如能當市長必有一番作為

被竇智孔罵垃圾「夏克立沉默4天發聲了」！　冷漠4字吐真心話

空腹吃B群沒用！13種保健品「最佳服用時間」　營養師：吃錯傷身

何時能跌破萬例？　陳時中曝關鍵：不要有太嚴重就醫問題

看VR色情片男友呻吟伸鹹豬手　揭開時卻發現女友全程錄...QQ

政治熱門新聞

蔡英文決定降半旗悼安倍　葉慶元嗆：媚日也請不要違法

陳其邁拚連任　韓國瑜深藍鐵樁腳倒戈

林智堅政績90分！　她3點神護航

蔣萬安踢鐵板　遭婦人嗆：把DNA拿出來再來選

高流中心建築體首次「點亮白光」！陳其邁臉書5連發藏洋蔥

蘇貞昌：陳時中、林佳龍各就各位精彩可期

網傳「台僱傭兵被俘虜送陸」慘了　外交部轉刑事局偵辦

快訊／蔡英文下令7/11降半旗1天

她揪林智堅碩論懶得校閱：「兩人都喜歡疊字裝可愛？」

眾星拱月！林佳龍首場造勢明登場　鄭文燦、陳其邁力挺

林楚茵搞烏龍　徐巧芯：抹黑了就跑

黃揚明爆市長小編疑用公帑幫競選　喊話林智堅：出面說清楚

當年台大國發所「很難考」　高嘉瑜：現在學弟妹滿天下

7特警擋不住安倍遭槍擊！　侯友宜挺台灣維安：可以做得很好

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

女神級保鑣失職　真相大逆轉

摩鐵放神曲　她壞壞中忍不住跟唱

快訊／羅志祥無預警宣布喜訊」全場嗨翻

羅志祥唱一半...當紅網紅突現身虧：很會管理時間

KID宣布老婆懷孕！　狂喜曬大肚照

蔡英文決定降半旗悼安倍　葉慶元嗆：媚日也請不要違法

兒子幼兒園「女同學長得像老公」！人妻追真相崩潰

高二生闖台電管制區進谷關戲水亡！　爸怒喊告

山上徹也坦承：最初想殺另一個人

電商取代鐘錶行　進駐萬年金店面

恐有新颱　全台轉雨降溫時間曝

「怎麼沒吃午餐」板橋男竟狂刺母

周曉涵小7歲男友是《機智》的他！

快訊／山上徹也移送！最新模樣曝　上百家媒體搶拍

史上最近留學！她出家門500公尺到國外學校

更多

最夯影音

更多
小S開黃腔...具俊曄笑罵：神經病！　陶晶瑩也想摸「歐巴胸部」被阻止XD

小S開黃腔...具俊曄笑罵：神經病！　陶晶瑩也想摸「歐巴胸部」被阻止XD
男高生闖管制區馬陵溫泉　卡深潭亡！爸喊告同行友

男高生闖管制區馬陵溫泉　卡深潭亡！爸喊告同行友

騎士等紅燈被車輪輾腳　阿伯頻道歉卻忘移開XD

騎士等紅燈被車輪輾腳　阿伯頻道歉卻忘移開XD

羅志祥「王者歸來！」　小巨蛋從觀眾席登場

羅志祥「王者歸來！」　小巨蛋從觀眾席登場

安倍遺體抵達東京家中　8小時車程愛妻相伴

安倍遺體抵達東京家中　8小時車程愛妻相伴

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面