新美館「廢墟再迷走」線上展　7月首播《鬼島獸觀》演出紀錄

▲新美館「廢墟再迷走」線上展。（圖／新北市美術館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市美術館首檔線上典藏展「廢墟再迷走」，由策展人馮馨以新北市美術館典藏品-姚瑞中《廢墟迷走I-以屍骸構築的文明》為核心，以跨域策展及數位展示，搶先欣賞美術館典藏。7月份持續推出重磅活動，16日下午2點將首播《鬼島-獸觀》演出紀錄，30日則由藝評人沈柏逸與藝術家劉玗進行「廢墟的當今復返」跨域主題對談，帶領觀眾進行一場魔幻聲光的廢墟時空旅行。

文化局指出，《鬼島》系列作品是由臺灣電子音樂創作者Meuko! Meuko!及新媒體藝術團隊涅所開發NAXS Corp.於2017年合作的現場音像演出及裝置創作，該作至今巡迴歐亞二十餘國，曾參與柏林Transmediale藝術節開幕演出及多場知名國際藝術音樂節。

▲《鬼島-獸觀》Meuko！Meuko！演出畫面。

7月16日下午於本館官方YT頻道首播的《鬼島-獸觀》即為2020年西班牙L.E.V藝術節的演出版本，以遊靈的視點飄盪於神話與現實的疆界，以獸的感官穿越慾望與技術的後烏托邦廢墟，呈現當代後網路社會的科幻寓言。

Meuko! Meuko！音樂以環境情境式採集混沌噪音為始，聚合沉靜與噪烈交雜的情緒，將無序景觀描繪成實驗性音景。而涅所開發NAXS Corp.是以空間、裝置、符號、聲光的操縱，探索沉浸式劇場、儀式劇場，在紛雜的網路資訊中尋找詩意的觀點。

▲以遊靈的視點飄盪於神話與現實的疆界，呈現當代後網路社會的科幻寓言。

文化局表示，7月30日專題講座「廢墟的當今復返」邀請影像研究者沈柏逸與藝術家劉玗對談。討論劉玗2017年的作品《我在裡面我可以還蠻放鬆的》，該作以宜蘭中興紙廠為背景，從人類的視點、空間屬性的變化。另於8月份規劃線上藝術家座談，分別邀請凌天、李慈湄，再加碼《鬼島》的精彩演出紀錄特映和映後座談。更多展覽與活動資訊詳情請見「新北市美術館」官網。

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